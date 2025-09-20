Перекази на картку — які суми можна відправити друзям або родичам у 2025

Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно здійснюють внутрішні та міжнародні перекази, використовуючи банківські картки. Відправляючи кошти рідним, друзям або колегам, власники рахунків повинні дотримуватися лімітів на P2P-платежі, встановлених Національним банком. Правила стали більш жорстокими, однак не всі українці відчули на собі їх дію.

Які ліміти діють в Україні

Ще наприкінці 2024 року українські банки підписали з НБУ Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. В документі передбачили нові обмеження на P2P-платежі для клієнтів фінансових установ. Максимальні суми переказів за місяць варіюються залежно від приналежності до групи ризику — низької, середньої чи високої.

Станом на вересень 2025 року в Україні діють такі ліміти на вихідні карткові перекази:

до 100 000 грн/міс. — для фізичних осіб низького і середнього ризику;

до 50 000 грн/міс. — для високоризикових клієнтів.

Це правило також поширюється на операції за реквізитами у форматі IBAN (попередні тимчасові обмеження Нацбанку торкалися лише карткових вихідних транзакцій). Актуальні ліміти в цілому не заважають українцям користуватися власними коштами, оскільки максимальні суми переказів встановлюють виключно для осіб із непідтвердженими доходами.

Кого не зачепили ліміти на перекази

Українці з офіційними джерелами доходів можуть не хвилюватися через суворі правила. Достатньо лише надати в банк підтверджувальні документи в електронній формі, наприклад:

довідки ОК-5 та ОК-7;

податкові декларації;

зарплатні відомості;

довідку про реєстрацію волонтером тощо.

Якщо наявного ліміту 100 000 грн/міс. клієнту недостатньо, він може звернутися в банк із цими документами і подати заявку на збільшення суми. В НБУ зазначили, що рішення про запровадження обмежень стало необхідним для боротьби з тіньовою економікою, ухиленням від сплати податків і шахрайством.

Що ще варто знати українцям

