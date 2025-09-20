Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Суворі ліміти 2025 — скільки можна переказати з картки на картку

Суворі ліміти 2025 — скільки можна переказати з картки на картку

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 14:35
Перекази на картку — які суми можна відправити друзям або родичам у 2025
Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно здійснюють внутрішні та міжнародні перекази, використовуючи банківські картки. Відправляючи кошти рідним, друзям або колегам, власники рахунків повинні дотримуватися лімітів на P2P-платежі, встановлених Національним банком. Правила стали більш жорстокими, однак не всі українці відчули на собі їх дію.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що мають знати українці про обмеження на суми грошових переказів з картки на картку.

Реклама
Читайте також:

Які ліміти діють в Україні

Ще наприкінці 2024 року українські банки підписали з НБУ Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. В документі передбачили нові обмеження на P2P-платежі для клієнтів фінансових установ. Максимальні суми переказів за місяць варіюються залежно від приналежності до групи ризику — низької, середньої чи високої.

Станом на вересень 2025 року в Україні діють такі ліміти на вихідні карткові перекази:

  • до 100 000 грн/міс. — для фізичних осіб низького і середнього ризику;
  • до 50 000 грн/міс. — для високоризикових клієнтів.

Це правило також поширюється на операції за реквізитами у форматі IBAN (попередні тимчасові обмеження Нацбанку торкалися лише карткових вихідних транзакцій). Актуальні ліміти в цілому не заважають українцям користуватися власними коштами, оскільки максимальні суми переказів встановлюють виключно для осіб із непідтвердженими доходами.

Кого не зачепили ліміти на перекази

Українці з офіційними джерелами доходів можуть не хвилюватися через суворі правила. Достатньо лише надати в банк підтверджувальні документи в електронній формі, наприклад:

  • довідки ОК-5 та ОК-7;
  • податкові декларації;
  • зарплатні відомості;
  • довідку про реєстрацію волонтером тощо.

Якщо наявного ліміту 100 000 грн/міс. клієнту недостатньо, він може звернутися в банк із цими документами і подати заявку на збільшення суми. В НБУ зазначили, що рішення про запровадження обмежень стало необхідним для боротьби з тіньовою економікою, ухиленням від сплати податків і шахрайством.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ з 18 вересня 2025 року дозволив поштовим операторам та перевізникам проводити транскордонні перекази для сплати мита США. Це пов’язано зі скасуванням безмитного режиму на посилки вартістю до 800 доларів.

Також ми писали, що існує багато поширених причин блокування банківських карток. Наприклад, арешт рахунку стає наслідком несплати аліментів, податків, боргів і штрафів. Плюс можливе блокування, пов’язане зі слідчими діями.

НБУ банки грошові перекази банківські карти ліміти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації