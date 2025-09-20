Переводы на карту — какие суммы можно отправить друзьям или родственникам в 2025

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно осуществляют внутренние и международные переводы, используя банковские карты. Отправляя деньги родным, друзьям или коллегам, владельцы счетов должны соблюдать лимиты на P2P-платежи, установленные Национальным банком. Правила стали более жестокими, однако не все украинцы ощутили на себе их действие.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы об ограничениях на суммы денежных переводов с карты на карту.

Какие лимиты действуют в Украине

Еще в конце 2024 года украинские банки подписали с НБУ Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. В документе предусмотрели новые ограничения на P2P-платежи для клиентов финансовых учреждений. Максимальные суммы переводов за месяц варьируются в зависимости от принадлежности к группе риска — низкой, средней или высокой.

По состоянию на сентябрь 2025 года в Украине действуют такие лимиты на исходящие карточные переводы:

до 100 000 грн/мес. — для физических лиц низкого и среднего риска;

до 50 000 грн/мес. — для высокорисковых клиентов.

Это правило также распространяется на операции по реквизитам в формате IBAN (предыдущие временные ограничения Нацбанка касались только карточных исходящих транзакций). Актуальные лимиты в целом не мешают украинцам пользоваться собственными деньгами, поскольку максимальные суммы переводов устанавливают исключительно для лиц с неподтвержденными доходами.

Кого не затронули лимиты на переводы

Украинцы с официальными источниками доходов могут не волноваться из-за строгих правил. Достаточно лишь предоставить в банк подтверждающие документы в электронной форме, например:

справки ОК-5 и ОК-7;

налоговые декларации;

зарплатные ведомости;

справку о регистрации волонтером и пр.

Если имеющегося лимита 100 000 грн/мес. клиенту недостаточно, он может обратиться в банк с этими документами и подать заявку на увеличение суммы. В НБУ отметили, что решение о введении ограничений стало необходимым для борьбы с теневой экономикой, уклонением от уплаты налогов и мошенничеством.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ с 18 сентября 2025 года разрешил почтовым операторам и перевозчикам проводить трансграничные переводы для уплаты пошлины США. Это связано с отменой беспошлинного режима на посылки стоимостью до 800 долларов.

Также мы писали, что существует много распространенных причин блокировки банковских карт. Например, арест счета становится следствием неуплаты алиментов, налогов, долгов и штрафов. Плюс возможна блокировка, связанная со следственными действиями.