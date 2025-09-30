Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Перевірки банківських переказів — що зміниться з 9 жовтня в ЄС

Перевірки банківських переказів — що зміниться з 9 жовтня в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 14:20
Банківські перекази — які перевірки почнуться в ЄС і до чого готуватися українцям
Банківська картка. Фото: Pexels

На території єврозони набудуть чинності нові правила щодо перевірки банківських переказів SEPA, які здійснюються за реквізитами IBAN. У жовтні всі грошові надходження підлягатимуть обов’язковому контролю за системою VoP.

Про це йдеться в матеріалі спеціалізованого видання inPoland.

Реклама
Читайте також:

Нові правила перевірки переказів

Стандартні платежі в євро між банками країн ЄС здійснюються в межах SEPA. Для зменшення кількості помилкових транзакцій та боротьби з шахрайськими діями з 9 жовтня будуть запроваджені додаткові перевірки за допомогою VoP — системи контролю отримувача платежу.

Передбачається, що відправник коштів матиме інформацію про відповідність ім’я та прізвища одержувача його номеру рахунку IBAN. Для цього відбуватиметься поетапна перевірка даних, зокрема:

  • користувач вводить відомості про отримувача в банківському додатку;
  • фінустанова надсилає цю інформацію до банку одержувача;
  • там перевіряють, чи відповідає ім’я/прізвище іншим даним, і надсилають відповідь;
  • користувач отримує сповіщення про результат перевірки та вирішує, чи продовжувати операцію.

Всього можливі три результати, які позначатимуть різними кольоровими індикаторами: "збіг даних" — зелений, "майже збіг" — жовтий, "не збіг" — червоний. Навіть якщо попереджувальний сигнал виявиться негативним, користувач зможе надіслати кошти, але на власний страх і ризик, оскільки повернути фінанси в разі шахрайства чи помилкового рахунку буде непросто.

Де запровадять нові правила

Перевірки стосуватимуться переказів лише на території єврозони. Тобто правила не поширяться на країни, які не входять в Європейський Союз, зокрема Велику Британію. Україна теж уникне нововведень, проте наших громадян, які проживають в ЄС, зміни зачеплять.

Утім для деяких держав-членів запровадження перевірок відтермінували до 9 липня 2027 року. Це стосується країн, які досі не перейшли на євро як національну валюту (Польща, Чехія, Угорщина тощо).

І хоча контроль транзакцій дійсно зменшить кількість помилкових грошових відправлень, він також призведе до появи додаткових кроків під час фінансових операцій і потенційних затримок платежів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть здійснювати грошові перекази з картки на картку в межах встановленого ліміту. До 100 000 грн/міс. — для клієнтів низького ризику, до 50 000 грн/міс. — для клієнтів високого ризику.

Також ми писали, валютні перекази в Україні дозволені лише між родичами, перелік яких визначає постанова НБУ. Потрібно підтвердити спорідненість документами — свідоцтвом про народження чи шлюб.

Європейський союз євро грошові перекази банківські карти перевірки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації