Банківські перекази — які перевірки почнуться в ЄС і до чого готуватися українцям

На території єврозони набудуть чинності нові правила щодо перевірки банківських переказів SEPA, які здійснюються за реквізитами IBAN. У жовтні всі грошові надходження підлягатимуть обов’язковому контролю за системою VoP.

Про це йдеться в матеріалі спеціалізованого видання inPoland.

Нові правила перевірки переказів

Стандартні платежі в євро між банками країн ЄС здійснюються в межах SEPA. Для зменшення кількості помилкових транзакцій та боротьби з шахрайськими діями з 9 жовтня будуть запроваджені додаткові перевірки за допомогою VoP — системи контролю отримувача платежу.

Передбачається, що відправник коштів матиме інформацію про відповідність ім’я та прізвища одержувача його номеру рахунку IBAN. Для цього відбуватиметься поетапна перевірка даних, зокрема:

користувач вводить відомості про отримувача в банківському додатку;

фінустанова надсилає цю інформацію до банку одержувача;

там перевіряють, чи відповідає ім’я/прізвище іншим даним, і надсилають відповідь;

користувач отримує сповіщення про результат перевірки та вирішує, чи продовжувати операцію.

Всього можливі три результати, які позначатимуть різними кольоровими індикаторами: "збіг даних" — зелений, "майже збіг" — жовтий, "не збіг" — червоний. Навіть якщо попереджувальний сигнал виявиться негативним, користувач зможе надіслати кошти, але на власний страх і ризик, оскільки повернути фінанси в разі шахрайства чи помилкового рахунку буде непросто.

Де запровадять нові правила

Перевірки стосуватимуться переказів лише на території єврозони. Тобто правила не поширяться на країни, які не входять в Європейський Союз, зокрема Велику Британію. Україна теж уникне нововведень, проте наших громадян, які проживають в ЄС, зміни зачеплять.

Утім для деяких держав-членів запровадження перевірок відтермінували до 9 липня 2027 року. Це стосується країн, які досі не перейшли на євро як національну валюту (Польща, Чехія, Угорщина тощо).

І хоча контроль транзакцій дійсно зменшить кількість помилкових грошових відправлень, він також призведе до появи додаткових кроків під час фінансових операцій і потенційних затримок платежів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть здійснювати грошові перекази з картки на картку в межах встановленого ліміту. До 100 000 грн/міс. — для клієнтів низького ризику, до 50 000 грн/міс. — для клієнтів високого ризику.

Також ми писали, валютні перекази в Україні дозволені лише між родичами, перелік яких визначає постанова НБУ. Потрібно підтвердити спорідненість документами — свідоцтвом про народження чи шлюб.