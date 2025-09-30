Банківські перекази — які перевірки почнуться в ЄС і до чого готуватися українцям

Перевірки банківських переказів — що зміниться з 9 жовтня в ЄС
На території єврозони набудуть чинності нові правила щодо перевірки банківських переказів SEPA, які здійснюються за реквізитами IBAN. У жовтні всі грошові надходження підлягатимуть обов’язковому контролю за системою VoP.
Про це йдеться в матеріалі спеціалізованого видання inPoland.
Нові правила перевірки переказів
Стандартні платежі в євро між банками країн ЄС здійснюються в межах SEPA. Для зменшення кількості помилкових транзакцій та боротьби з шахрайськими діями з 9 жовтня будуть запроваджені додаткові перевірки за допомогою VoP — системи контролю отримувача платежу.
Передбачається, що відправник коштів матиме інформацію про відповідність ім’я та прізвища одержувача його номеру рахунку IBAN. Для цього відбуватиметься поетапна перевірка даних, зокрема:
- користувач вводить відомості про отримувача в банківському додатку;
- фінустанова надсилає цю інформацію до банку одержувача;
- там перевіряють, чи відповідає ім’я/прізвище іншим даним, і надсилають відповідь;
- користувач отримує сповіщення про результат перевірки та вирішує, чи продовжувати операцію.
Всього можливі три результати, які позначатимуть різними кольоровими індикаторами: "збіг даних" — зелений, "майже збіг" — жовтий, "не збіг" — червоний. Навіть якщо попереджувальний сигнал виявиться негативним, користувач зможе надіслати кошти, але на власний страх і ризик, оскільки повернути фінанси в разі шахрайства чи помилкового рахунку буде непросто.
Де запровадять нові правила
Перевірки стосуватимуться переказів лише на території єврозони. Тобто правила не поширяться на країни, які не входять в Європейський Союз, зокрема Велику Британію. Україна теж уникне нововведень, проте наших громадян, які проживають в ЄС, зміни зачеплять.
Утім для деяких держав-членів запровадження перевірок відтермінували до 9 липня 2027 року. Це стосується країн, які досі не перейшли на євро як національну валюту (Польща, Чехія, Угорщина тощо).
І хоча контроль транзакцій дійсно зменшить кількість помилкових грошових відправлень, він також призведе до появи додаткових кроків під час фінансових операцій і потенційних затримок платежів.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці можуть здійснювати грошові перекази з картки на картку в межах встановленого ліміту. До 100 000 грн/міс. — для клієнтів низького ризику, до 50 000 грн/міс. — для клієнтів високого ризику.
Також ми писали, валютні перекази в Україні дозволені лише між родичами, перелік яких визначає постанова НБУ. Потрібно підтвердити спорідненість документами — свідоцтвом про народження чи шлюб.
