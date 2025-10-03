Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курсовая выгода — какие банки продают доллары и евро дешевле

Курсовая выгода — какие банки продают доллары и евро дешевле

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 10:05
Курс доллара и евро в банках — где валюту готовы продать дешевле 3 октября
Купюры доллара в руках. Фото: Pexels

Выбирая место покупки валюты, украинцы ориентируются на актуальные курсы доллара и евро. Кто-то посещает обменники, а кому-то выгоднее продать или купить иностранные купюры в банке. Возникает вопрос, какие финансовые учреждения имеют самые низкие курсы по состоянию на 3 октября 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких банках готовы продать доллары и евро дешевле.

Реклама
Читайте также:

Курс доллара в банках Украины

Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 41,27 грн/долл. А финучреждения удерживают показатели в диапазоне 41,05 грн/долл. (покупка) и 41,50 грн/долл. (продажа). Однако некоторые банки готовы отдать клиентам американские купюры даже дешевле, чем предусмотрено официальным курсом.

В частности в Альянс Банке и Кредитвест Банке украинцам удастся приобрести доллары по 41,25 грн/долл. Также относительно низкие курсы установлены в:

  • Райффайзен Банк — 41,32 грн/долл.;
  • Правэкс Банк — 41,35 грн/долл.;
  • Коминбанк — 41,35 грн/долл.;
  • Кредобанк — 41,38 грн/долл.;
  • Креди Агриколь Банк — 41,39 грн/долл.
Курсовая выгода — какие банки продают доллары и евро дешевле - фото 1
Курсы доллара в банках Украины по возрастанию (продажа). Фото: скриншот

Клиенты Приватбанка смогут купить валюту по 41,45 грн/долл., а в Ощадбанке установили актуальный курс на уровне 41,55 грн/долл. Так что выгоднее всего обратиться в Райффайзен Банк, где расходы в национальной валюте будут наименьшие.

Курс евро в банках Украины

По состоянию на 3 октября 2025 года официальный курс в Украине — 48,50 грн/евро. Банки продают иностранные купюры в среднем по 48,79 грн/евро, а покупают — по 48,15 грн/евро. Пятерка финансовых учреждений по низкому курсу продажи включает:

  • Креди Агриколь Банк — 48,49 грн/евро;
  • Райффайзен Банк — 48,53 грн/евро;
  • Альянс Банк — 48,60 грн/евро;
  • Радабанк — 48,65 грн/евро;
  • Кредитвест Банк — 48,67 грн/евро.
Курсовая выгода — какие банки продают доллары и евро дешевле - фото 2
Курсы евро в банках Украины по возрастанию (продажа). Фото: скриншот

Государственный ПриватБанк зафиксировал курс продажи на уровне 48,75 грн/евро, в Ощадбанке выгода еще меньше — валюта стоит 48,85 грн/евро. Отметим, большинство украинцев обращаются именно в банки, поскольку хотят доверять продавцу и не волноваться за подлинность полученных иностранных купюр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в ближайшее время существенная девальвация гривны не ожидается благодаря золотовалютным резервам и вмешательству НБУ. Курс 45 грн/долл. возможен только при негативных событиях на фронте или в случае уменьшения внешней поддержки.

Также мы писали, как украинцы могут открыть валютную карту ПриватБанка, чтобы получать переводы от родственников за рубежом. Достаточно в мобильном приложении оформить "Digital карту" в меню "Кошелек".

курс валют курс доллара курс евро банки валюта
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации