Курс доллара и евро в банках — где валюту готовы продать дешевле 3 октября

Купюры доллара в руках. Фото: Pexels

Выбирая место покупки валюты, украинцы ориентируются на актуальные курсы доллара и евро. Кто-то посещает обменники, а кому-то выгоднее продать или купить иностранные купюры в банке. Возникает вопрос, какие финансовые учреждения имеют самые низкие курсы по состоянию на 3 октября 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких банках готовы продать доллары и евро дешевле.

Курс доллара в банках Украины

Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 41,27 грн/долл. А финучреждения удерживают показатели в диапазоне 41,05 грн/долл. (покупка) и 41,50 грн/долл. (продажа). Однако некоторые банки готовы отдать клиентам американские купюры даже дешевле, чем предусмотрено официальным курсом.

В частности в Альянс Банке и Кредитвест Банке украинцам удастся приобрести доллары по 41,25 грн/долл. Также относительно низкие курсы установлены в:

Райффайзен Банк — 41,32 грн/долл.;

Правэкс Банк — 41,35 грн/долл.;

Коминбанк — 41,35 грн/долл.;

Кредобанк — 41,38 грн/долл.;

Креди Агриколь Банк — 41,39 грн/долл.

Курсы доллара в банках Украины по возрастанию (продажа). Фото: скриншот

Клиенты Приватбанка смогут купить валюту по 41,45 грн/долл., а в Ощадбанке установили актуальный курс на уровне 41,55 грн/долл. Так что выгоднее всего обратиться в Райффайзен Банк, где расходы в национальной валюте будут наименьшие.

Курс евро в банках Украины

По состоянию на 3 октября 2025 года официальный курс в Украине — 48,50 грн/евро. Банки продают иностранные купюры в среднем по 48,79 грн/евро, а покупают — по 48,15 грн/евро. Пятерка финансовых учреждений по низкому курсу продажи включает:

Креди Агриколь Банк — 48,49 грн/евро;

Райффайзен Банк — 48,53 грн/евро;

Альянс Банк — 48,60 грн/евро;

Радабанк — 48,65 грн/евро;

Кредитвест Банк — 48,67 грн/евро.

Курсы евро в банках Украины по возрастанию (продажа). Фото: скриншот

Государственный ПриватБанк зафиксировал курс продажи на уровне 48,75 грн/евро, в Ощадбанке выгода еще меньше — валюта стоит 48,85 грн/евро. Отметим, большинство украинцев обращаются именно в банки, поскольку хотят доверять продавцу и не волноваться за подлинность полученных иностранных купюр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в ближайшее время существенная девальвация гривны не ожидается благодаря золотовалютным резервам и вмешательству НБУ. Курс 45 грн/долл. возможен только при негативных событиях на фронте или в случае уменьшения внешней поддержки.

Также мы писали, как украинцы могут открыть валютную карту ПриватБанка, чтобы получать переводы от родственников за рубежом. Достаточно в мобильном приложении оформить "Digital карту" в меню "Кошелек".