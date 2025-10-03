Відео
Головна Економіка Курсова вигода — які банки продають долари та євро найдешевше

Курсова вигода — які банки продають долари та євро найдешевше

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 10:05
Курс долара та євро в банках — де валюту готові продати дешевше 3 жовтня
Купюри долара в руках. Фото: Pexels

Обираючи місце купівлі валюти, українці орієнтуються на актуальні курси долара і євро. Хтось відвідує обмінники, а комусь вигідніше продати чи купити іноземні купюри в банку. Постає питання, які фінансові установи мають найнижчі курси станом на 3 жовтня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких банках готові продати долари та євро дешевше.

Курс долара в банках України

Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 41,27 грн/дол. А фінустанови втримують показники в діапазоні 41,05 грн/дол. (купівля) та 41,50 грн/дол. (продаж). Водночас деякі банки готові віддати клієнтам американські купюри навіть дешевше, ніж передбачено офіційним курсом.

Зокрема в Альянс Банку та Кредитвест Банку українцям вдасться придбати долари по 41,25 грн/дол. Також відносно низькі курси встановлені в:

  • Райффайзен Банк — 41,32 грн/дол.;
  • Правекс Банк — 41,35 грн/дол.;
  • Комінбанк — 41,35 грн/дол.;
  • Кредобанк — 41,38 грн/дол.;
  • Креді Агріколь Банк — 41,39 грн/дол.
Курсова вигода — які банки продають долари та євро найдешевше - фото 1
Курси долара в банках України за зростанням (продаж). Фото: скриншот

Клієнти Приватбанку зможуть купити валюту по 41,45 грн/дол., а в Ощадбанку встановили актуальний курс на рівні 41,55 грн/дол. Отже найвигідніше звернутися в Райффайзен Банк, де витрати в національній валюті будуть найменші.

Курс євро в банках України

Станом на 3 жовтня 2025 року офіційний курс в Україні — 48,50 грн/євро. Банки продають іноземні купюри в середньому по 48,79 грн/євро, а купують — по 48,15 грн/євро. П’ятірка фінансових установ за низьким курсом продажу включає:

  • Креді Агріколь Банк — 48,49 грн/євро;
  • Райффайзен Банк — 48,53 грн/євро;
  • Альянс Банк — 48,60 грн/євро;
  • Радабанк — 48,65 грн/євро;
  • Кредитвест Банк — 48,67 грн/євро.
Курсова вигода — які банки продають долари та євро найдешевше - фото 2
Курси євро в банках України за зростанням (продаж). Фото: скриншот

Державний ПриватБанк зафіксував курс продажу на рівні 48,75 грн/євро, в Ощадбанку вигода ще менша — валюта коштує 48,85 грн/євро. Зауважимо, більшість українців звертаються саме в банки, оскільки хочуть довіряти продавцю і не хвилюватися за справжність отриманих іноземних купюр.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найближчим часом суттєва девальвація гривні не очікується завдяки золотовалютним резервам і втручанню НБУ. Курс 45 грн/дол. можливий лише за негативних подій на фронті чи в разі зменшення зовнішньої підтримки.

Також ми писали, як українці можуть відкрити валютну картку ПриватБанку, щоб отримувати перекази від родичів за кордоном. Достатньо в мобільному застосунку оформити "Digital картку" в меню "Гаманець".

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
