Главная Экономика Доллар и евро — какие курсовые колебания ждут украинцев уже скоро

Доллар и евро — какие курсовые колебания ждут украинцев уже скоро

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 18:25
Курс доллара и евро в Украине — ждать ли подорожания валюты в ближайшее время
Обменник валюты. Фото: Новини.LIVE

На валютном рынке Украины продолжается затишье. Курсы доллара и евро не выходят за устойчивые диапазоны, однако в октябре возможны ощутимые колебания. Стоимость американской/европейской валюты будет зависеть от решений Национального банка и реакций глобальных рынков.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара и евро на следующей неделе.

Читайте также:

Курс доллара в ближайшее время

В конце сентября 2025 года официальный курс гривны к доллару неожиданно вырос до 41,49 грн/долл. со среднего показателя 41,30 грн/долл. Такой рывок спровоцировало незначительное укрепление евро в главной валютной паре после решения Федеральной резервной системы США снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Однако реакция рынков была скоротечной, поэтому уже с началом октября курсовые значения вернулись на прежний уровень. По словам экономиста Даниила Монина, ФРС планирует по крайней мере дважды пересмотреть ключевую ставку до конца 2025 года, но ближайшее заседание назначено на 28-29 октября.

Доллар и евро — какие курсовые колебания ждут украинцев уже скоро - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

Иными словами, в ближайшее время украинцам не стоит волноваться из-за потенциального удорожания американской валюты. Национальный банк, реализуя политику управляемой гибкости, не допустит резкого скачка и пересечения психологической отметки без веской причины.

"НБУ продолжит удерживать гривну на текущем уровне — курс будет находиться в диапазоне 41,3-42 грн/долл. в течение октября. Сейчас я рекомендую покупать только доллары, учитывая большую разницу в стоимости с евро", — отметил Даниил Монин в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

В начале октября наблюдается незначительная нисходящая тенденция официального курса гривны к евро в противовес восходящему тренду, который зафиксировали со второй половины сентября. В пятницу, 3 октября, показатель находится на уровне 48,50 грн/евро. Именно такая средняя граница ожидается в ближайшее время, учитывая легкое ослабление валюты в паре с долларом.

Доллар и евро — какие курсовые колебания ждут украинцев уже скоро - фото 2
Колебания в валютной паре доллар-евро. Фото: скриншот

"Пока что ситуация контролируемая, стабильная и не дающая каких-то оснований для пессимизма. По евро всегда идет много дискуссий западных специалистов. Однако вывод один — пока нет оснований считать, что валюта будет дешевле. За исключением ситуации, когда противоречия между США и ЕС будут решены", — рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников.

Украинцам советуют готовиться к колебаниям официального курса на уровне 48,50-49 грн/евро в ближайшее время. Это при условии, что соотношение в валютной паре доллар-евро останется в диапазоне 1,16-1,19, как было в сентябре. Опять таки, повлиять на движение показателей способно очередное решение ФРС о пересмотре процентной ставки, но оно появится нескоро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам могут продать нетипичные доллары — со звездочкой возле серийного номера. Этот символ обозначает купюры, которыми заменили поврежденную при печати наличность. Такую валюту можно продать дороже.

Также мы писали, какие купюры доллара и евро украинцы могут выбросить на помойку. Использовать не удастся фальшивые банкноты, деньги с рекламными надписями и штампами, сильно изношенную наличность, которая подлежит инкассо.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
