Курс долара та євро в Україні — чи чекати дорожчання валюти найближчим часом

На валютному ринку України триває затишшя. Курси долара та євро не виходять за сталі діапазони, проте в жовтні можливі відчутні коливання. Вартість американської/європейської валюти буде залежати від рішень Національного банку та реакцій глобальних ринків.

Курс долара найближчим часом

Наприкінці вересня 2025 року офіційний курс гривні до долара неочікувано зріс до 41,49 грн/дол. із середнього показника 41,30 грн/дол. Такий ривок спровокувало незначне зміцнення євро в головній валютній парі після рішення Федеральної резервної системи США знизити відсоткову ставку на 25 базисних пунктів.

Проте реакція ринків була швидкоплинною, тому вже з початком жовтня курсові значення повернулися на попередній рівень. За словами економіста Данила Моніна, ФРС планує принаймні двічі переглянути ключову ставку до кінця 2025 року, але найближче засідання призначено на 28-29 жовтня.

Іншими словами, найближчим часом українцям не варто хвилюватися через потенційне дорожчання американської валюти. Національний банк, реалізуючи політику керованої гнучкості, не допустить різкого стрибка і перетину психологічної позначки без вагомої причини.

"НБУ продовжить утримувати гривню на поточному рівні — курс перебуватиме в діапазоні 41,3-42 грн/дол. упродовж жовтня. Зараз я рекомендую купувати тільки долари, враховуючи велику різницю у вартості з євро", — зазначив Данило Монін в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

На початку жовтня спостерігається незначна низхідна тенденція офіційного курсу гривні до євро на противагу висхідному тренду, що зафіксували з другої половини вересня. У п’ятницю, 3 жовтня, показник перебуває на рівні 48,50 грн/євро. Саме така середня межа очікується найближчим часом, враховуючи легке послаблення валюти в парі з доларом.

"Поки що ситуація контрольована, стабільна і така, що не дає якихось підстав для песимізму. По євро завжди йде багато дискусій західних фахівців. Проте висновок один — наразі немає підстав вважати, що валюта буде дешевше. За винятком ситуації, коли протиріччя між США та ЄС будуть вирішені", — розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Українцям радять готуватися до коливань офіційного курсу на рівні 48,50-49 грн/євро найближчим часом. Це за умови, що співвідношення у валютній парі долар-євро залишиться в діапазоні 1,16-1,19, як було у вересні. Знову таки, вплинути на рух показників здатне чергове рішення ФРС про перегляд відсоткової ставки, але вони з’явиться нескоро.

