Невтримний курс євро в Україні — до яких змін готуватися найближчим часом

Купюри євро. Фото: Unsplash

На початку жовтня 2025 року українцям продають євро трохи дешевше, ніж наприкінці вересня. Це свідчить про низхідний тренд, який може або продовжитися, або швидко нівелюватися. Постає питання, до яких курсових змін готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом євро в Україні наступного тижня.

Курс євро найближчим часом

У другій половині вересня 2025 року зафіксували невеликий висхідний тренд — офіційний курс гривні до євро піднявся з середнього рівня 48,35 грн до 48,80 грн. Натомість вже з початку жовтня на валютному ринку спостерігали низхідну тенденцію: Національний банк розрахував курс 48,59 грн/євро на суботу, 4 жовтня.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що подібна ситуація буде втримуватися упродовж наступного тижня. Євро трохи послабило позиції в парі з доларом, тому українці можуть бачити зниження показників у банківських установах та обмінниках.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Поки що ситуація контрольована, стабільна і така, що не дає якихось підстав для песимізму. По євро завжди йде багато дискусій західних фахівців. Проте висновок один — наразі немає підстав вважати, що валюта буде дешевше. За винятком ситуації, коли протиріччя між США та ЄС будуть вирішені", — розповів Плотніков.

Він передбачає коливання офіційного курсу на рівні 48,50-49 грн/євро найближчим часом. Така ситуація зафіксується на ринку за умови стабільного співвідношення у головній валютній парі — від 1,16 до 1,19 дол./євро, як було протягом вересня. Водночас чергове рішення Федеральної резервної системи США про зниження відсоткової ставки може спровокувати зміцнення євро.

Що буде з переказами в євро

Раніше ми розповідали, що з 9 жовтня на території єврозони зміняться правила контролю банківських переказів SEPA. Всі грошові відправлення в євро будуть підлягати обов’язковій перевірці за допомогою системи VoP.

Ініціатор платежу до моменту підтвердження операції буде отримувати сповіщення про відповідність імені та прізвища одержувача його номеру рахунку IBAN. Це повинно знизити ризики шахрайства і зменшити кількість помилкових транзакцій.

Всього можливі три результати перевірки, які відрізнятимуться за кольоровими індикаторами: "збіг даних" — зелений, "майже збіг" — жовтий, "не збіг" — червоний. Нововведення пошириться майже на всі країни єврозони, окрім Польщі, Чехії, Угорщини тощо (держави, які не перейшли на євро як національну валюту).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найближчим часом девальвація гривні не передбачається, оскільки стабільність курсу національної валюти забезпечують високі золото-валютні резерви. Коливання можливі, але вони не критичні для ринку.

Також ми писали, що українцям радять позбутися фальшивої готівки і банкнот по 500 євро, зберігаючи лише купюри, які мають колекційну цінність. Інакше можуть виникнути проблеми з обміном чи використанням.