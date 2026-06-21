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Главная Экономика Курс евро занял выгодную позицию: каких изменений ждать в конце июня

Курс евро занял выгодную позицию: каких изменений ждать в конце июня

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 11:35
Курс евро в Украине поймал нисходящий тренд: к чему готовиться в ближайшее время
Обмен купюр евро в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут выгоднее приобрести купюры евро, поскольку официальный курс резко упал. Всего за сутки показатели опустились на 48 копеек. Не мешает узнать, чем объясняется такая динамика и к чему готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

По состоянию на 16 июня 2026 года официальный курс гривны к евро находился на рекордном уровне — 52,03 грн. А уже 19 июня опустился до 51,45 грн. Достаточно нетипичная ситуация объясняется временным укреплением доллара до 1,14 долл./евро в главной валютной паре.

"Мы традиционно говорим, что евро в Украине считается через доллар. Поэтому с этой точки зрения никаких глобальных тенденций нет. И не будет, скорее всего, до осеннего периода — конца сердца или начала сентября", — отметил эксперт.

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Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Из-за объявления перемирия между США и Ираном доллар окреп на глобальном валютном рынке, благодаря чему курс евро в Украине снизился. Однако уже 19 июня показатель вернулся на прежний уровень 1,16 долл./евро в результате нарушения Ираном мирного соглашения и блокирования Ормузского пролива.

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Какие монеты евро действительны в Украине

Согласно информации на сайте Европейского центрального банка, серия монет состоит из восьми различных номиналов:

  • 1 цент;
  • 2 цента;
  • 5 центов;
  • 10 центов;
  • 20 центов;
  • 50 центов;
  • 1 евро;
  • 2 евро.

Одна из сторон всегда указывает на страну-эмитента, другая содержит изображение ЕС, символизирующее единство. На монетах номиналом 1, 2 и 5 центов вычеканили Европу в сравнении с Африкой и Азией на глобусе. Дизайн совместных сторон был разработан в Королевском Бельгийском монетном дворе.

Что интересно, каждая страна может выпускать два памятных нумизматических изделия в год номиналом 2 евро. Они должны характеризоваться аналогичными свойствами и содержать одинаковую общую сторону, что и обычные монеты соответствующего номинала. Разница допускается только в дизайне национальной стороны.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, могут ли украинцы использовать купюры доллара старого образца. Закон разрешает обмен и расчеты банкнотами, выпущенными Федеральной резервной системой США после 1914 года. Эти деньги сохранили статус платежного средства по всему миру.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Национальный банк представил новые гривневые купюры. Регулятор выпустил в обращение банкноты номиналом 100 гривен с надписью "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" Остальные элементы дизайна остались неизменными.

курс евро евро обмен валют
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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