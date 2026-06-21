Курс євро в Україні спіймав низхідний тренд: до чого готуватися найближчим часом

Обмін купюр євро в Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть вигідніше придбати купюри євро, оскільки офіційний курс різко впав. Всього за одну добу показники опустилися на 48 копійок. Не завадить дізнатися, чим пояснюється така динаміка і до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

Станом на 16 червня 2026 року офіційний курс гривні до євро перебував на рекордному рівні — 52,03 грн. А вже 19 червня опустився до показника 51,45 грн. Доволі нетипова ситуація пояснюється тимчасовим зміцненням долара до 1,14 дол./євро у головній валютній парі.

"Ми традиційно говоримо, що євро в Україні рахується через долар. Тому з цієї точки зору жодних глобальних тенденцій немає. І не буде, скоріше за все, до осіннього періоду — кінця серця або початку вересня", — зазначив експерт.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Через оголошення перемир’я між США та Іраном долар зміцнів на глобальному валютному ринку, завдяки чому курс євро в Україні знизився. Однак вже 19 червня показник повернувся на попередній рівень 1,16 дол./євро внаслідок порушення Іраном мирної угоди і блокування Ормузької протоки.

Читайте також:

Які монети євро дійсні в Україні

Згідно з інформацією на сайті Європейського центрального банку, серія монет складається з восьми різних номіналів:

1 цент;

2 центи;

5 центів;

10 центів;

20 центів;

50 центів;

1 євро;

2 євро.

Одна зі сторін завжди вказує на країну-емітента, інша містить зображення ЄС, що символізує єдність. На монетах номіналом 1, 2 та 5 центів викарбували Європу в порівнянні з Африкою та Азією на глобусі. Дизайн спільних сторін розробили в Королівському Бельгійському монетному дворі.

Що цікаво, кожна країна може випускати два пам'ятні нумізматичні вироби на рік номіналом 2 євро. Вони повинні характеризуватися аналогічними властивостями і містити однакову спільну сторону, що й звичайні монети відповідного номіналу. Різниця допускається лише в дизайні національної сторони.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть українці використовувати купюри долара старого зразка. Закон дозволяє обмін і розрахунки банкнотами, випущеними Федеральною резервною системою США після 1914 році. Ці гроші зберегли статус платіжного засобу в усьому світі.

Також Новини.LIVE розповідали, що Національний банк презентував нові гривневі купюри. Регулятор випустив в обіг банкноти номіналом 100 гривень з написом "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Інші елементи дизайну залишилися незмінними.