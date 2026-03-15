Курс евро в Украине движется на понижение — сколько будет стоить валюта

Украинцы тщательно следят за ситуацией на валютном рынке, чтобы выгодно покупать и продавать купюры евро. Март 2026 года принес немало неожиданных сдвигов, однако они касались преимущественно доллара. Зато курс евро находился в стабильном диапазоне и даже двигался на понижение.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал редакции Новини.LIVE, к чему готовиться в ближайшее время.

Что будет с курсом евро в Украине

В течение двух недель марта минимальный официальный курс гривны к евро зафиксировался на 50,45 грн, а максимальный — на 51,03 грн. По сравнению с февралем, европейская валюта поймала нисходящий тренд и колебалась в прогнозируемых пределах. Этому помог сдвиг показателей в главной паре: доллар укрепился до 1,15 долл./евро впервые с ноября 2025-го.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Доллар сместился по отношению к евро, с этой точки зрения происходит определенный процесс. Если американская валюта дальше будет крепнуть, то курс евро ждет спокойный период, поскольку его считают через доллар", — отметил Плотников.

Чтобы примерно понимать, в каком направлении будет двигаться официальный курс гривны к евро, можно осуществить нехитрый расчет: умножить курс доллара в Украине на показатель соотношения в главной валютной паре.

Например, при 44,16 грн/долл. (по состоянию на 15 марта) и 1,15 долл./евро будем иметь 50,78 грн/евро. Примерно в этом диапазоне — с небольшим копеечным спредом — может колебаться курс евро в ближайшее время.

Какие купюры евро действительны в Украине

Европейский центральный банк выпустил в наличное обращение купюры двух серий, начиная с 2002 года. Действительными в Украине и мире остались деньги таких номиналов:

5 евро;

10 евро;

20 евро;

50 евро;

100 евро;

200 евро;

500 евро.

"Банкноты первой серии являются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость. Они будут продолжать находиться в обращении вместе с серией "Европа", пока не исчерпаются остатки купюр", — говорится на официальном сайте ЕЦБ.

В то же время печать купюр по 500 евро регулятор давно прекратил. Номинал не потерял платежеспособность, однако на наличном рынке пользователи все чаще отказываются от его использования. Плюс эти банкноты имеют устаревший дизайн и несовременные элементы защиты.

Что еще нужно знать украинцам

