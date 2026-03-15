Курс євро в Україні рухається на пониження — скільки буде коштувати валюта

Українці можуть купити євро в пункті обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці ретельно стежать за ситуацією на валютному ринку, аби вигідно купувати і продавати купюри євро. Березень 2026 року приніс чимало неочікуваних зрушень, однак вони стосувалися переважно долара. Натомість курс євро перебував у стабільному діапазоні та навіть рухався на пониження.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів редакції Новини.LIVE, до чого готуватися найближчим часом.

Реклама

Що буде з курсом євро в Україні

Протягом двох тижнів березня мінімальний офіційний курс гривні до євро зафіксувався на 50,45 грн, а максимальний — на 51,03 грн. Порівняно з лютим, європейська валюта спіймала низхідний тренд і коливалася у прогнозованих межах. Цьому допомогло зрушення показників у головній парі: долар зміцнів до 1,15 дол./євро вперше з листопада 2025-го.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Долар змістився по відношенню до євро, з цієї точки зору відбувається певний процес. Якщо американська валюта далі буде міцнішати, то курс євро чекає спокійний період, оскільки його рахують через долар", — зазначив Плотніков.

Щоб приблизно розуміти, в якому напрямку буде рухатися офіційний курс гривні до євро, можна здійснити нехитрий розрахунок: помножити курс долара в Україні на показник співвідношення у головній валютній парі.

Наприклад, при 44,16 грн/дол. (станом на 15 березня) і 1,15 дол./євро будемо мати 50,78 грн/євро. Приблизно в цьому діапазоні — з невеликим копійчаним спредом — може коливатися курс євро найближчим часом.

Які купюри євро дійсні в Україні

Європейський центральний банк випустив у готівковий обіг купюри двох серій, починаючи з 2002 року. Дійсними в Україні та світі залишилися гроші таких номіналів:

5 євро;

10 євро;

20 євро;

50 євро;

100 євро;

200 євро;

500 євро.

"Банкноти першої серії є законним платіжним засобом і завжди зберігатимуть свою вартість. Вони продовжуватимуть перебувати в обігу разом із серією "Європа", доки не будуть вичерпані залишки купюр", — йдеться на офіційному сайті ЄЦБ.

Водночас друк купюр по 500 євро регулятор давно припинив. Номінал не втратив платоспроможність, однак на готівковому ринку користувачі дедалі частіше відмовляються від його використання. Плюс ці банкноти мають застарілий дизайн та несучасні елементи захисту.

Що ще варто знати українцям

