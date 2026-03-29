Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курс евро может опуститься до 50 грн в апреле 2026 из-за укрепления доллара

Курс евро может опуститься до 50 грн в апреле 2026 из-за укрепления доллара

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 08:10
Курс евро может опуститься до 50 грн в апреле 2026 из-за укрепления доллара
Женщина проходит мимо пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы тщательно следят за ситуацией на валютном рынке, дабы покупать или продавать купюры евро выгоднее. В течение марта 2026 года наши граждане наблюдали за активной курсовой динамикой. Официальный курс гривны к евро еженедельно колебался со спредом 30-40 копеек. Однако в апреле возможно движение показателей в сторону роста.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

Минимальный показатель официального курса, рассчитанный Национальным банком в марте, составлял 50,45 грн/евро, а максимальный — 50,03 грн/евро. Это связано с соотношением в главной валютной паре: в течение первого месяца весны наблюдалась динамика 1,14-1,16 долл./евро.

Что будет в апреле, зависит от способности доллара усилить свои позиции на мировом рынке. Если курс американской валюты снова пойдет на спад, то евро в Украине укрепится. Однако трудно спрогнозировать, куда будут двигаться показатели, учитывая большое количество факторов.

Курс евро может опуститься до 50 грн в апреле 2026 из-за укрепления доллара - фото 1
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Плюс рост цен на топливо, которое пошло по всему миру: и в Соединенных Штатах Америки, и по европейским странам. Я не говорю уже об Украине. Конечно, это влияет на доверие к доллару, а оно трансформируется в соотношение к евро", — уточнил Плотников.

Читайте также:

По его словам, официальный курс гривны к евро может подняться до психологического уровня 51 грн, если соотношение в главной валютной паре задержится в диапазоне 1,16-1,17 долл./евро. Однако при условии сохранения мартовского тренда 1,14-1,15 долл./евро валюта в Украине способна опуститься до 50 грн.

Какие купюры евро стали проблемными

Европейский центральный банк в 2019 году отказался от печати купюр номиналом 500 евро. Решение приняли для борьбы с мошенничеством, поскольку существовал высокий риск подделки именно этих банкнот. При этом валюта остается полностью платежеспособной во всем мире.

Украинские финансовые учреждения нередко отказывают клиентам в обслуживании, если те приносят на обмен 500 евро. Они объясняют решение устарелостью элементов защиты, ведь номинал официально входил только в первую серию 2002 года.

Если в обменнике не соглашаются купить наличные, необходимо пожаловаться в полицию или Национальный банк. Регулятор проведет расследование и может применить меры воздействия, например, взыскать крупный штраф или аннулировать лицензию.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые купюры доллара недействительны в Украине по состоянию на 2026 год. Обмен невозможен с банкнотами, имеющими признаки сильного износа или повреждения. Плюс продать не удастся наличные, выпущенные Федеральной резервной системой США до 1914 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы могут остаться без наличной валюты после посещения обменного пункта. Кассиры изымают иностранные купюры, если не могут подтвердить их подлинность. Владельцам придется отправить деньги на бесплатное исследование в НБУ.

курс валют курс евро обмен валют
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации