Курс евро может опуститься до 50 грн в апреле 2026 из-за укрепления доллара

Женщина проходит мимо пункта обмена валюты.

Украинцы тщательно следят за ситуацией на валютном рынке, дабы покупать или продавать купюры евро выгоднее. В течение марта 2026 года наши граждане наблюдали за активной курсовой динамикой. Официальный курс гривны к евро еженедельно колебался со спредом 30-40 копеек. Однако в апреле возможно движение показателей в сторону роста.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

Минимальный показатель официального курса, рассчитанный Национальным банком в марте, составлял 50,45 грн/евро, а максимальный — 50,03 грн/евро. Это связано с соотношением в главной валютной паре: в течение первого месяца весны наблюдалась динамика 1,14-1,16 долл./евро.

Что будет в апреле, зависит от способности доллара усилить свои позиции на мировом рынке. Если курс американской валюты снова пойдет на спад, то евро в Украине укрепится. Однако трудно спрогнозировать, куда будут двигаться показатели, учитывая большое количество факторов.

Колебания официального курса гривны к евро.

"Плюс рост цен на топливо, которое пошло по всему миру: и в Соединенных Штатах Америки, и по европейским странам. Я не говорю уже об Украине. Конечно, это влияет на доверие к доллару, а оно трансформируется в соотношение к евро", — уточнил Плотников.

Читайте также:

По его словам, официальный курс гривны к евро может подняться до психологического уровня 51 грн, если соотношение в главной валютной паре задержится в диапазоне 1,16-1,17 долл./евро. Однако при условии сохранения мартовского тренда 1,14-1,15 долл./евро валюта в Украине способна опуститься до 50 грн.

Какие купюры евро стали проблемными

Европейский центральный банк в 2019 году отказался от печати купюр номиналом 500 евро. Решение приняли для борьбы с мошенничеством, поскольку существовал высокий риск подделки именно этих банкнот. При этом валюта остается полностью платежеспособной во всем мире.

Украинские финансовые учреждения нередко отказывают клиентам в обслуживании, если те приносят на обмен 500 евро. Они объясняют решение устарелостью элементов защиты, ведь номинал официально входил только в первую серию 2002 года.

Если в обменнике не соглашаются купить наличные, необходимо пожаловаться в полицию или Национальный банк. Регулятор проведет расследование и может применить меры воздействия, например, взыскать крупный штраф или аннулировать лицензию.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые купюры доллара недействительны в Украине по состоянию на 2026 год. Обмен невозможен с банкнотами, имеющими признаки сильного износа или повреждения. Плюс продать не удастся наличные, выпущенные Федеральной резервной системой США до 1914 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы могут остаться без наличной валюты после посещения обменного пункта. Кассиры изымают иностранные купюры, если не могут подтвердить их подлинность. Владельцам придется отправить деньги на бесплатное исследование в НБУ.