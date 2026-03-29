Курс євро може опуститися до 50 грн у квітні 2026 через зміцнення долара

Жінка проходить повз пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці ретельно слідкують за ситуацією на валютному ринку, аби купувати або продавати купюри євро вигідніше. Протягом березня 2026 року наші громадяни спостерігали за активною курсовою динамікою. Офіційний курс гривні до євро щотижня коливався зі спредом 30-40 копійок. Однак у квітні можливий рух показників у бік зростання.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

Мінімальний показник офіційного курсу, розрахований Національним банком у березні, становив 50,45 грн/євро, а максимальний — 50,03 грн/євро. Це пов'язано зі співвідношенням у головній валютній парі: протягом першого місяця весни спостерігалася динаміка 1,14-1,16 дол./євро.

Що буде у квітні, залежить від спроможності долара посилити свої позиції на світовому ринку. Якщо курс американської валюти знову піде на спад, то євро в Україні зміцниться. Однак важко спрогнозувати, куди рухатимуться показники, враховуючи велику кількість факторів.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Плюс зростання цін на пальне, яке пішло по всьому світу: і в Сполучених Штатах Америки, і по європейських країнах. Я не кажу вже про Україну. Звичайно, це впливає на довіру до долара, а вона трансформується у співвідношення до євро", — уточнив Плотніков.

За його словами, офіційний курс гривні до євро може піднятися до психологічного рівня 51 грн, якщо співвідношення у головній валютній парі затримається в діапазоні 1,16-1,17 дол./євро. Проте за умови збереження березневого тренду 1,14-1,15 дол./євро валюта в Україні здатна опуститися до 50 грн.

Які купюри євро стали проблемними

Європейський центральний банк у 2019 році відмовився від друку купюр номіналом 500 євро. Рішення ухвалили для боротьби з шахрайством, оскільки існував високий ризик підробки саме цих банкнот. Водночас валюта залишається повністю платоспроможною в усьому світі.

Українські фінансові установи нерідко відмовляють клієнтам в обслуговуванні, якщо ті приносять на обмін 500 євро. Вони пояснюють рішення застарілістю елементів захисту, адже номінал офіційно входив тільки в першу серію 2002 року.

Якщо в обміннику не погоджуються купити готівку, необхідно поскаржитися в поліцію чи Національний банк. Регулятор проведе розслідування і може застосувати заходи впливу, наприклад, стягнути великий штраф або анулювати ліцензію.

Що ще варто знати українцям

