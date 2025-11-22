Курс евро в Украине — может ли валюта подорожать из-за черной пятницы

Купюра 100 евро. Фото: Pexels

С приближением "черной пятницы" валютный рынок Украины может активизироваться. Потребность получить наличные в гривне и приобрести желаемые товары со скидками способна спровоцировать массовую продажу купюр доллара и евро. Возникает вопрос, может ли ажиотаж на европейскую валюту вызвать ощутимые курсовые колебания.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро на следующей неделе.

Чего ожидать от курса евро

Если официальный курс доллара зависит от валютных накоплений, финансовой помощи международных партнеров и политики управляемой гибкости Национального банка, то курс евро формируется внешними факторами. Например, соотношением в валютной паре с долларом и процессами, происходящими с экономиками США и ЕС.

Очевидно, что тренды в Украине, в частности временный ажиотаж на иностранные купюры, тоже не влияют на стоимость евро. Даже если люди массово начнут продавать валюту с целью получения гривны и покупки товаров со скидкой на "черную пятницу", это не будет основанием для ощутимых курсовых колебаний.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Ситуация уже сбалансировалась, до конца года не будет каких-то потрясений. Исходя из того, что прогнозы западных специалистов — это 1,1 доллара за евро, то курс будет колебаться в таком направлении и зафиксируется на октябрьском уровне", — уточнил Плотников.

На рынке не произойдет изменений, если динамика в главной валютной паре сохранится на уровне 1,15-1,16 долл./евро на следующей неделе. Поэтому вопрос обмена валюты до "черной пятницы" — это самостоятельное решение каждого человека, которое зависит от индивидуальных обстоятельств. При этом нужно понимать, что резкого удешевления евро не будет.

Почему не стоит покупать купюры по 500 евро

Если продавец валюты предлагает вам купюры по 500 евро, лучше отказаться и попросить образцы другого номинала. Ведь Европейский центральный банк более пяти лет назад отказался от печати этой наличности, аргументируя решение засильем фальсификата на валютном рынке.

Деньги, находящиеся ныне в обращении, остались действительным платежным средством, однако все чаще за рубежом отказываются принимать оплату номиналом 500 евро. С обменом тоже нередко возникают непредсказуемые проблемы.

Поэтому лучше минимизировать риски и как можно быстрее избавиться от валютных накоплений по 500 евро. Лучший вариант — заменить все банкноты на номиналы 100 и 200 евро, которые вошли во вторую серию "Европа" (имеют современные элементы защиты) и будут выпускаться дальше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ЕЦБ готовит полный редизайн купюр евро, но старые банкноты всех серий останутся действительными и без ограничений будут находиться в обращении. Обменивать или заменять наличные не нужно, ведь их стоимость не изменится.

Также мы писали, что купюры 500 евро больше не печатают, но они остаются полностью платежеспособными и должны приниматься без ограничений. В Украине отдельные финучреждения могут отказывать в обмене.