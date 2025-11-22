Відео
Головна Економіка Курс євро і чорна п’ятниця — що може статися на валютному ринку

Курс євро і чорна п’ятниця — що може статися на валютному ринку

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 16:20
Оновлено: 16:02
Курс євро в Україні — чи може валюта подорожчати через чорну п'ятницю
Купюра 100 євро. Фото: Pexels

З наближенням "чорної п'ятниці" валютний ринок України може активізуватися. Потреба отримати готівку в гривні та придбати бажані товари зі знижками здатна спровокувати масовий продаж купюр долара і євро. Постає питання, чи може ажіотаж на європейську валюту викликати відчутні курсові коливання.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом євро наступного тижня.

Читайте також:

Чого очікувати від курсу євро

Якщо офіційний курс долара залежить від валютних накопичень, фінансової допомоги міжнародних партнерів і політики керованої гнучкості Національного банку, то курс євро формується зовнішніми факторами. Наприклад, співвідношенням у валютній парі з доларом і процесами, що відбуваються з економіками США та ЄС.

Очевидно, що тренди в Україні, зокрема тимчасовий ажіотаж на іноземні купюри, також не впливають на вартість євро. Навіть якщо люди масово почнуть продавати валюту з метою отримання гривні та купівлі товарів зі знижкою на "чорну п'ятницю", це не буде підставою для відчутних курсових коливань.

Курс євро і Чорна п’ятниця — що може статися на валютному ринку - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Ситуація вже збалансувалася, до кінця року не буде якихось потрясінь. Виходячи з того, що прогнози західних фахівців — це 1,1 долара за євро, то курс коливатиметься в такому напрямку і зафіксується на жовтневому рівні", — уточнив Плотніков.

На ринку не станеться змін, якщо динаміка у головній валютній парі збережеться на рівні 1,15-1,16 дол./євро наступного тижня. Тому питання обміну валюти до "чорної п’ятниці" — це самостійне рішення кожної людини, яке залежить від індивідуальних обставин. Водночас варто розуміти, що різкого здешевлення євро не буде.

Чому не варто купувати купюри по 500 євро

Якщо продавець валюти пропонує вам купюри по 500 євро, краще відмовитися і попросити зразки іншого номіналу. Адже Європейський центральний банк більше п'яти років тому відмовився від друку цієї готівки, аргументуючи рішення засиллям фальсифікату на валютному ринку.

Гроші, які перебувають нині в обігу, залишилися дійсним платіжним засобом, однак все частіше за кордоном відмовляються приймати оплату номіналом 500 євро. З обміном теж нерідко виникають непередбачувані проблеми.

Тому краще мінімізувати ризики і якнайшвидше позбутися валютних накопичень по 500 євро. Найкращий варіант — замінити всі банкноти на номінали 100 та 200 євро, які ввійшли в другу серію "Європа" (мають сучасні елементи захисту) і будуть випускатися далі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ЄЦБ готує повний редизайн купюр євро, але старі банкноти всіх серій залишаться дійсними та без обмежень перебуватимуть в обігу. Обмінювати чи замінювати готівку не потрібно, адже її вартість не зміниться.

Також ми писали, що купюри 500 євро більше не друкують, але вони залишаються повністю платоспроможними і повинні прийматися без обмежень. В Україні окремі фінустанови можуть відмовляти в обміні.

курс валют курс євро гроші євро валюта
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
