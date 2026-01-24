Курс доллара готовится к вызовам февраля — чего ждать в ближайшее время

Обменник валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы столкнулись с необычно быстрыми темпами девальвации национальной валюты в январе 2026 года. Из-за этого купюры доллара и евро значительно подорожали на наличном рынке, побив исторические максимумы. Возникает вопрос, ждать ли нашим гражданам улучшения ситуации в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Минимальный показатель официального курса гривны к доллару в январе зафиксировался на уровне 42,17 грн/долл., а максимальный достиг 43,41 грн/долл. Украинцы не ожидали подобного роста в начале 2026 года, однако эксперт заверил, что ничего неслыханного не произошло.

Тенденцию можно было спрогнозировать, учитывая потребность наполнить государственный бюджет западной финансовой помощью, и выгоднее это сделать по курсу 43+ грн/долл.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Мы прогнозировали, что курс будет на уровне 45 грн/долл. на конец 2026 года. И в госбюджете прописали 45 грн с копейками. Плюс международные институции требуют от Украины девальвировать гривну. То есть, этот процесс пошел", — отметил Плотников.

Он ожидает замедления темпов девальвации национальной валюты. НБУ будет удерживать официальный курс гривны к доллару в пределах 43,10-43,50 грн/долл. по состоянию на конец января. Умеренный нисходящий тренд уже начался, ведь на понедельник, 26 января, регулятор рассчитал курс 43,13 грн/долл.

Какие купюры доллара можно выгодно продать

Ранее мы рассказывали, что украинцам стоит обратить внимание на свои валютные накопления, ведь среди иностранных купюр могут быть дорогие экземпляры. Коллекционеры высоко ценят доллары со звездочкой возле серийного номера и готовы заплатить за наличные больше, чем при обычном обмене.

По данным Бюро гравировки и печати США, звезда — это маркировка. Если во время изготовления долларов появляется какой-либо дефект, поврежденную банкноту приходится заменять. Новые купюры с аналогичным серийным номером обозначают специальным символом.

Звездочка не влияет на номинальную стоимость валюты, однако коллекционеры могут предложить более выгодные условия. Например, пользователь OLX опубликовал объявление о продаже банкноты 5 долларов за 500 грн, тогда как в обменнике получил бы до 250 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывезти за границу валютные ценности в сумме, не превышающей эквивалент 10 000 евро. Иначе придется письменно декларировать наличные и подтверждать источники происхождения.

Также мы писали, что Федеральная резервная система США никогда не выпускала и не вводила в обращение купюры номиналом 200 долларов. Они существуют на рынке лишь в виде сувениров или фейковых платежных средств.