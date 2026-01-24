Курс долара готується до викликів лютого — чого чекати найближчим часом

Обмінник валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці стикнулися з незвично швидкими темпами девальвації національної валюти в січні 2026 року. Через це купюри долара та євро значно подорожчали на готівковому ринку, побивши історичні максимуми. Постає питання, чи чекати нашим громадянам покращення ситуації найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара в січні зафіксувався на рівні 42,17 грн/дол., а максимальний досягнув 43,41 грн/дол. Українці не очікували подібного зростання на початку 2026 року, однак експерт запевнив, що нічого нечуваного не сталося.

Тенденцію можна було спрогнозувати, враховуючи потребу наповнити державний бюджет західною фінансовою допомогою, і вигідніше це зробити за курсом 43+ грн/дол.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Ми прогнозували, що курс буде на рівні 45 грн/дол. на кінець 2026 року. І в держбюджеті прописали 45 грн з копійками. Плюс міжнародні інституції вимагають від України девальвувати гривню. Тобто, цей процес пішов", — зазначив Плотніков.

Він очікує сповільнення темпів девальвації національної валюти. НБУ буде втримувати офіційний курс гривні до долара в межах 43,10-43,50 грн/дол. станом на кінець січня. Помірний низхідний тренд уже почався, адже на понеділок, 26 січня, регулятор розрахував курс 43,13 грн/дол.

Які купюри долара можна вигідно продати

Раніше ми розповідали, що українцям варто звернути увагу на свої валютні накопичення, адже серед іноземних купюр можуть бути дорогі екземпляри. Колекціонери високо цінують долари з зірочкою біля серійного номера і готові заплатити за готівку більше, ніж при звичайному обміні.

За даними Бюро гравіювання та друку США, зірка — це маркування. Якщо під час виготовлення доларів з’являється будь-який дефект, пошкоджену банкноту доводиться замінювати. Нові купюри з аналогічним серійним номером позначають спеціальним символом.

Зірочка не впливає на номінальну вартість валюти, однак колекціонери можуть запропонувати вигідніші умови. Наприклад, користувач OLX опублікував оголошення про продаж банкноти 5 доларів за 500 грн, тоді як в обміннику отримав би до 250 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивезти за кордон валютні цінності в сумі, що не перевищує еквівалент 10 000 євро. Інакше доведеться письмово декларувати готівку і підтверджувати джерела походження.

Також ми писали, що Федеральна резервна система США ніколи не випускала і не вводила в обіг купюри номіналом 200 доларів. Вони існують на ринку лише у вигляді сувенірів або фейкових платіжних засобів.