Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Курс долара наприкінці січня — до яких змін готуватися українцям

Курс долара наприкінці січня — до яких змін готуватися українцям

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 15:10
Курс долара готується до викликів лютого — чого чекати найближчим часом
Обмінник валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці стикнулися з незвично швидкими темпами девальвації національної валюти в січні 2026 року. Через це купюри долара та євро значно подорожчали на готівковому ринку, побивши історичні максимуми. Постає питання, чи чекати нашим громадянам покращення ситуації найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що буде з курсом долара в Україні

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара в січні зафіксувався на рівні 42,17 грн/дол., а максимальний досягнув 43,41 грн/дол. Українці не очікували подібного зростання на початку 2026 року, однак експерт запевнив, що нічого нечуваного не сталося.

Тенденцію можна було спрогнозувати, враховуючи потребу наповнити державний бюджет західною фінансовою допомогою, і вигідніше це зробити за курсом 43+ грн/дол.

Курс долара наприкінці січня — до яких змін готуватися українцям - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Ми прогнозували, що курс буде на рівні 45 грн/дол. на кінець 2026 року. І в держбюджеті прописали 45 грн з копійками. Плюс міжнародні інституції вимагають від України девальвувати гривню. Тобто, цей процес пішов", — зазначив Плотніков.

Він очікує сповільнення темпів девальвації національної валюти. НБУ буде втримувати офіційний курс гривні до долара в межах 43,10-43,50 грн/дол. станом на кінець січня. Помірний низхідний тренд уже почався, адже на понеділок, 26 січня, регулятор розрахував курс 43,13 грн/дол.

Які купюри долара можна вигідно продати

Раніше ми розповідали, що українцям варто звернути увагу на свої валютні накопичення, адже серед іноземних купюр можуть бути дорогі екземпляри. Колекціонери високо цінують долари з зірочкою біля серійного номера і готові заплатити за готівку більше, ніж при звичайному обміні.

За даними Бюро гравіювання та друку США, зірка — це маркування. Якщо під час виготовлення доларів з’являється будь-який дефект, пошкоджену банкноту доводиться замінювати. Нові купюри з аналогічним серійним номером позначають спеціальним символом.

Зірочка не впливає на номінальну вартість валюти, однак колекціонери можуть запропонувати вигідніші умови. Наприклад, користувач OLX опублікував оголошення про продаж банкноти 5 доларів за 500 грн, тоді як в обміннику отримав би до 250 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивезти за кордон валютні цінності в сумі, що не перевищує еквівалент 10 000 євро. Інакше доведеться письмово декларувати готівку і підтверджувати джерела походження.

Також ми писали, що Федеральна резервна система США ніколи не випускала і не вводила в обіг купюри номіналом 200 доларів. Вони існують на ринку лише у вигляді сувенірів або фейкових платіжних засобів.

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації