Україна
Курс долара та євро наприкінці січня — що буде з валютним ринком

Курс долара та євро наприкінці січня — що буде з валютним ринком

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 15:40
Курси долара та євро помірно зростають — чого чекати в останній тиждень січня
Вивіска обмінника валют. Фото: Новини.LIVE

Вигода від купівлі іноземної валюти стає дедалі меншою в Україні. Наші громадяни відслідковують курсові коливання долара та євро, аби мінімізувати фінансові втрати, однак не могли встигнути за темпами девальвації гривні в перший місяць 2026 року. Постає питання, чи довго триватиме висхідний тренд і чого чекати на валютному ринку найближчим часом.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара і євро наприкінці січня.

Читайте також:

Чого чекати від курсу долара

Офіційний курс гривні до долара піднявся у січні 2026 року з показника 42,17 грн/дол. до рекордного рівня 43,41 грн/дол. За словами експерта, це очікувана тенденція, оскільки дефіцит державного бюджету вимагає зарахування західної фінансової допомоги по більш вигідному курсі, ніж у грудні.

Курс долара та євро наприкінці січня — що буде з валютним ринком - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Ми прогнозували, що курс буде на рівні 45 грн/дол. на кінець 2026 року. І в держбюджеті прописали 45 грн з копійками. Плюс міжнародні інституції вимагають від України девальвувати гривню. Тобто, цей процес пішов", — уточнив Плотніков.

Він впевнений, що скоро Національний банк сповільнить темпи девальвації національної валюти. Офіційний курс гривні до долара буде втримуватися в діапазоні 43,10-43,50 грн/дол. до кінця січня. З 20 числа якраз почалося помірне спадання показників. Однак українцям не варто сподіватися на повернення курсу до рівня осені 2025-го.

Що буде з курсом євро в Україні

Протягом першого місяця 2026 року офіційний курс гривні до євро піднявся з 49,54 до 50,72 грн/євро. Співвідношення у головній валютній парі також скоригувало у бік послаблення долара — з 1,16 до 1,17 дол./євро станом на п’ятницю, 23 січня.

Курс долара та євро наприкінці січня — що буде з валютним ринком - фото 2
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Загострення відносин між Сполученими Штатами Америки та ЄС може спровокувати здешевлення євро до долара. Але в січні ситуація залишиться контрольованою. Єдино що, західні товари, які завозять в Україну, стануть дорожчими, бо їх ціна залежить від курсу євро", — констатував Олексій Плотніков.

Девальвація національної валюти не зупиниться найближчим часом, тому офіційний курс гривні до євро може коливатися в діапазоні 50,30-50,70 грн/євро наприкінці січня 2026 року. Однак експерт радить не поспішати в обмінники, а зачекати реакції ринку на непевні відносини між США та ЄС.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивезти за кордон валютні цінності в сумі до 10 000 євро в еквіваленті без письмового декларування. Інакше загрожують штрафні санкції та навіть конфіскація готівкових коштів.

Також ми писали, що деякі купюри долара і євро не варто здавати в обмінники, оскільки їх можна набагато вигідніше продати колекціонерам. Йдеться про банкноти з зірочкою і красивими серійними номерами.

курс валют курс долара курс євро валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
