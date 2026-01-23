Видео
Главная Экономика Курс доллара и евро в конце января — что будет с валютным рынком

Курс доллара и евро в конце января — что будет с валютным рынком

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 15:40
Курсы доллара и евро умеренно растут — чего ждать в последнюю неделю января
Вывеска обменника валют. Фото: Новини.LIVE

Выгода от покупки иностранной валюты становится все меньше в Украине. Наши граждане отслеживают курсовые колебания доллара и евро, чтобы минимизировать финансовые потери, однако не могли успеть за темпами девальвации гривны в первый месяц 2026 года. Возникает вопрос, долго ли продлится восходящий тренд и чего ждать на валютном рынке в ближайшее время.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в конце января.

Чего ждать от курса доллара

Официальный курс гривны к доллару поднялся в январе 2026 года с показателя 42,17 грн/долл. до рекордного уровня 43,41 грн/долл. По словам эксперта, это ожидаемая тенденция, поскольку дефицит государственного бюджета требует зачисления западной финансовой помощи по более выгодному курсу, чем в декабре.

Курс доллара и евро в конце января — что будет с валютным рынком - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Мы прогнозировали, что курс будет на уровне 45 грн/долл. на конец 2026 года. И в госбюджете прописали 45 грн с копейками. Плюс международные институции требуют от Украины девальвировать гривну. То есть, этот процесс пошел", — уточнил Плотников.

Он уверен, что скоро Национальный банк замедлит темпы девальвации национальной валюты. Официальный курс гривны к доллару будет удерживаться в диапазоне 43,10-43,50 грн/долл. до конца января. С 20 числа как раз началось умеренное падение показателей. Однако украинцам не стоит надеяться на возвращение курса к уровню осени 2025-го.

Что будет с курсом евро в Украине

В течение первого месяца 2026 года официальный курс гривны к евро поднялся с 49,54 до 50,72 грн/евро. Соотношение в главной валютной паре тоже скорректировало в сторону ослабления доллара — с 1,16 до 1,17 долл./евро по состоянию на пятницу, 23 января.

Курс доллара и евро в конце января — что будет с валютным рынком - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Обострение отношений между Соединенными Штатами Америки и ЕС может спровоцировать удешевление евро к доллару. Но в январе ситуация останется контролируемой. Единственное что, западные товары, которые завозят в Украину, станут дороже, ведь их цена зависит от курса евро", — констатировал Алексей Плотников.

Девальвация национальной валюты не остановится в ближайшее время, поэтому официальный курс гривны к евро может колебаться в диапазоне 50,30-50,70 грн/евро в конце января 2026 года. Однако эксперт советует не спешить в обменники, а подождать реакции рынка на неопределенные отношения между США и ЕС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывезти за границу валютные ценности в сумме до 10 000 евро в эквиваленте без письменного декларирования. Иначе грозят штрафные санкции и даже конфискация наличных денег.

Также мы писали, что некоторые купюры доллара и евро не стоит сдавать в обменники, поскольку их можно гораздо выгоднее продать коллекционерам. Речь идет о банкнотах со звездочкой и красивыми серийными номерами.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
