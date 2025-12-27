Видео
Главная Экономика Курс доллара в январе продемонстрирует изменения — чего ждать

Курс доллара в январе продемонстрирует изменения — чего ждать

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 17:35
Курс доллара после Нового года 2026 — к каким значениям готовиться украинцам в январе
Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс гривны к доллару динамично колебался в течение декабря 2025 года. Украинцы, чтобы покупать валюту выгодно, следили за ситуацией на рынке и отслеживали резкие изменения. Возникает вопрос, задержится ли восходящий тренд в январе 2026-го.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в январе

Минимальный официальный курс гривны к доллару в последний месяц 2025 года зафиксировался на уровне 41,93 грн/долл., а максимальный — на 42,34 грн/долл. Такие колебания частично объясняются ситуацией на мировом валютном рынке, частично — проблемами в Украине.

В начале 2026-го ни один из двух факторов не исчезнет, поэтому эксперт убежден, что в ближайшее время восходящий тренд будет продолжаться. К тому же, в госбюджете заложили среднегодовой курс 45,7 грн/долл. Так что в течение следующего года НБУ будет доводить показатели до указанного уровня.

Курс доллара в январе продемонстрирует изменения — чего ждать - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Такое движение — от 42,10 грн/долл. в пределах 10-15 копеек — будет происходить в январе. Я не могу сказать, что случатся какие-то чрезвычайные события, которые приведут к стремительной девальвации национальной валюты, однако медленный темп останется", — отметил Плотников.

Он добавил, что процесс обесценивания гривны может затормозиться в случае глобальных обстоятельств, например, окончания войны в Украине, начала восстановления и тому подобное. Но эти вещи находятся в плоскости вероятностей — нет смысла что-то прогнозировать без оснований.

Влияние валютных интервенций на курс

Относительная стабильность официального курса — это также большая заслуга валютных интервенций Национального банка. Он сдерживает резкую динамику, то есть удорожание американских купюр, путем регулирования спроса и предложения.

"Например, спрос большой, предложение небольшое. Чтобы это не приводило к росту курса, НБУ продает валюту из золотовалютных резервов. То есть выходит на рынок и утоляет спрос самостоятельно. Бывает наоборот: когда много предложений, а клиентов нет, Нацбанк скупает доллары", — констатировал экономист.

В любых государствах, где курс национальной валюты формируется таким путем, как в Украине, на рынок выходит Центробанк и осуществляет интервенции (при необходимости) для поддержания показателей. Можно не брать во внимание США и Евросоюз, уточнил Плотников, потому что там другие меры регулирования.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые купюры доллара и евро могут конфисковать сразу во время обмена. Например, если у кассира банка появится подозрение относительно подлинности наличных. Тогда их отправят на исследование в НБУ.

Также мы писали, с какой суммой выпустят за границу в 2026 году. Закон требует от украинцев декларировать валютные ценности при превышении лимита 10 000 евро и подтверждать источники доходов.

курс доллара деньги доллар валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
