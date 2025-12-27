Курс долара після Нового року 2026 — до яких значень готуватися українцям у січні

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Офіційний курс гривні до долара динамічно коливався протягом грудня 2025 року. Українці, аби купувати валюту вигідно, слідкували за ситуацією на ринку і відстежували різкі зміни. Постає питання, чи затримається висхідний тренд у січні 2026-го.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара у січні

Мінімальний офіційний курс гривні до долара в останній місяць 2025 року зафіксувався на рівні 41,93 грн/дол., а максимальний — на 42,34 грн/дол. Такі коливання частково пояснюються ситуацією на світовому валютному ринку, частково — проблемами в Україні.

На початку 2026-го жоден із двох факторів не зникне, тому експерт переконаний, що найближчим часом висхідний тренд буде продовжуватися. До того ж, у держбюджеті заклали середньорічний курс 45,7 грн/дол. Отже протягом наступного року НБУ буде доводити показники до вказаного рівня.

"Такий рух — від 42,10 грн/дол. у межах 10-15 копійок — буде відбуватися у січні. Я не можу сказати, що трапляться якісь надзвичайні події, які призведуть до стрімкої девальвації національної валюти, однак повільний темп залишиться", — зазначив Плотніков.

Він додав, що процес знецінення гривні може загальмуватися у разі глобальних обставин, наприклад, закінчення війни в Україні, початку відбудови тощо. Але ці речі перебувають у площині ймовірностей — немає сенсу щось прогнозувати без підстав.

Вплив валютних інтервенцій на курс

Відносна стабільність офіційного курсу — це також велика заслуга валютних інтервенцій Національного банку. Він стримує різку динаміку, тобто дорожчання американських купюр, шляхом регулювання попиту і пропозиції.

"Наприклад, попит великий, пропозиція невелика. Щоб це не призводило до зростання курсу, НБУ продає валюту з золотовалютних резервів. Тобто виходить на ринок і вгамовує попит самостійно. Буває навпаки: коли багато пропозицій, а клієнтів немає, Нацбанк скуповує долари", — констатував економіст.

У будь-яких державах, де курс національної валюти формується таким шляхом, як в Україні, на ринок виходить Центробанк і здійснює інтервенції (за потреби) для підтримки показників. Можна не брати до уваги США та Євросоюз, уточнив Плотніков, бо там інші заходи регулювання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі купюри долара та євро можуть конфіскувати одразу під час обміну. Наприклад, якщо у касира банку з’явиться підозра щодо несправжності готівки. Тоді її відправлять на дослідження в НБУ.

Також ми писали, з якою сумою випустять за кордон у 2026 році. Закон вимагає від українців декларувати валютні цінності при перевищенні ліміту 10 000 євро та підтверджувати джерела доходів.