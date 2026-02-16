Видео
Главная Экономика Курс доллара может установить новый рекорд — к чему готовиться в 2026 году

Курс доллара может установить новый рекорд — к чему готовиться в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 15:45
Что может ударить по курсу доллара в Украине в 2026 году и к каким показателям готовиться
Пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс гривны к доллару продолжает расти и приблизился к отметке 43 грн за доллар. Обычно зимой гривна ослабевает, но из-за войны этот сезонный цикл нарушился: зимой 2025 года гривна даже укрепилась и оставалась стабильной несколько месяцев. Осенью темп ее ослабления ускорился, а в январе 2026 года достиг своего пика.

О том, что будет с курсом доллара в 2026 году, в колонке Новини.LIVE рассказал экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ.

По словам эксперта, правительство прогнозирует, что в 2026 году курс доллара может колебаться в пределах 42-47 грн за доллар:

  • если международная помощь будет поступать вовремя, гривна может оставаться ближе к 45 грн;
  • задержки с финансированием способны подтолкнуть курс к 47 грн.

Однако ситуация может измениться, если осенью закончится война или, наоборот, произойдет обострение конфликта летом.

"У НБУ остается инструмент внезапной дискретной девальвации для выполнения бюджетных параметров доходов на таможне", — отмечает Алексей Кущ.

Устойчивое давление на гривну создают и другие факторы:

  • рост импорта;
  • большой торговый дефицит;
  • снижение промышленного производства.

Валютные резервы НБУ помогают корректировать ситуацию, но не устраняют фундаментальные проблемы. По словам экономиста, фактическая стабильность гривны поддерживается внешними кредитами, а не внутренней экономикой.

Какую валюту покупать украинцам, имея сбережения в 10 000 грн

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансового эксперта Богдана Яремчика, как лучше всего распорядиться небольшой суммой сбережений в валюте. Он советует выбирать проверенные и ликвидные валюты:

  • часть денег вкладывать в доллары,
  • часть — в евро.

"Я бы советовал часть средств вложить в доллары, другую — в евро. Условно говоря, купить 100 долларов и 100 евро. Это самые универсальные и ликвидные инструменты для небольших сбережений", — убежден эксперт.

Главное правило — диверсифицировать сбережения, то есть распределять деньги между разными активами. Это помогает снизить риски во время экономических потрясений и сохранить большую часть накоплений.

Ранее мы писали, что украинцы внимательно следят за курсами валют, чтобы покупать доллары и евро по самой выгодной цене. В феврале официальные курсы немного стабилизировались после резкого роста в январе. Поэтому многие интересуются, подорожает ли евро в ближайшее время.

Также мы рассказывали, что многие украинцы едут в Европу и пользуются гривневыми картами, а не валютными. Самые популярные варианты — MasterCard и Visa. Поэтому часто возникает вопрос, какая карта будет выгоднее для поездок по ЕС.

Юлия Ляхова - Руководитель отдела экономических новостей
Автор:
Юлия Ляхова
