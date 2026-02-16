Що може вдарити по курсу долара в Україні у 2026 році та до яких показників готуватися

Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Офіційний курс гривні до долара продовжує зростати й наблизився до позначки 43 грн за долар. Зазвичай взимку гривня слабшає, але через війну цей сезонний цикл порушився: взимку 2025 року гривня навіть зміцнилася і залишалася стабільною кілька місяців. Восени темп її ослаблення прискорився, а в січні 2026 року досяг свого піка.

Про те, що буде з курсом долара у 2026 році, у колонці Новини.LIVE розповів економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ.

Що буде з курсом долара протягом 2026 року

За словами експерта, уряд прогнозує, що у 2026 році курс долара може коливатися в межах 42–47 грн за долар:

якщо міжнародна допомога буде надходити вчасно, гривня може залишатися ближче до 45 грн;

затримки з фінансуванням здатні підштовхнути курс до 47 грн.

Однак ситуація може змінитися, якщо восени закінчиться війна або, навпаки, відбудеться загострення конфлікту влітку.

"У НБУ залишається інструмент раптової дискретної девальвації для виконання бюджетних параметрів доходів на митниці", — зазначає Олексій Кущ.

Стійкий тиск на гривню створюють й інші фактори:

зростання імпорту;

великий торгівельний дефіцит;

зниження промислового виробництва.

Валютні резерви НБУ допомагають коригувати ситуацію, але не усувають фундаментальні проблеми. За словами економіста, фактична стабільність гривні підтримується зовнішніми кредитами, а не внутрішньою економікою.

Яку валюту купувати українцям, маючи заощадження у 10 000 грн

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналась у фінансового експерта Богдана Яремчика, як найкраще розпорядитися невеликою сумою заощаджень у валюті. Він радить обирати перевірені та ліквідні валюти:

частину грошей вкладати у долари,

частину — у євро.

"Я би радив частину коштів вкласти в долари, іншу — в євро. Умовно кажучи, купити 100 доларів і 100 євро. Це найуніверсальніші та найліквідніші інструменти для невеликих заощаджень", — переконаний експерт.

Головне правило — диверсифікувати заощадження, тобто розподіляти гроші між різними активами. Це допомагає знизити ризики під час економічних потрясінь і зберегти більшу частину накопичень.

