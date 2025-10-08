Курс доллара в банках и обменниках 8 октября — где выгодно купить валюту

Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Валютный рынок Украины остается чрезвычайно изменчивым — курс доллара продолжает реагировать на широкий спектр как внутренних, так и внешних факторов. Поэтому, чтобы выгоднее купить американскую валюту, необходимо тщательно исследовать актуальные предложения финучреждений.

Новини.LIVE рассказывают, где 8 октября дешевле купить доллары.

Курс доллара в банках и обменниках

Согласно данным портала "Минфин", Национальный банк Украины 8 октября зафиксировал официальный курс гривны на уровне 41,32 грн за доллар, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее, однако почти на 10 копеек больше, чем в понедельник, 6 октября.

Самые низкие курсы покупки доллара сегодня предлагают такие финансовые учреждения:

Коминбанк — 41,33 грн/долл;

Альянс Банк — 41,40 грн/долл;

Кредитвест Банк — 41,40 грн/долл.

В то же время в крупных и популярных банках отдать за наличный доллар придется немного больше:

Ощадбанк — 41,50 грн/долл;

Райффайзен Банк — 41,49 грн/долл;

Приватбанк — 41,50 грн/долл;

Сенс Банк — 41,55 грн/долл;

Укрэксимбанк — 41,60 грн/долл;

ПУМБ — 41,70 грн/долл.

Курс доллара в Украине 8 октября. Фото: скриншот

В пунктах обмена доллар продают в среднем по 41,34 грн, однако этот показатель может меняться в зависимости от региона, уровня спроса и рыночных колебаний. Поэтому, чтобы найти самое выгодное предложение на 8 октября, стоит постоянно отслеживать изменения курсов.

Что будет с курсом доллара до конца октября

По словам экономиста Даниила Монина, пока нет оснований ожидать резких скачков курса доллара. Эксперт считает, что Национальный банк продолжит придерживаться политики управляемой гибкости, контролируя ситуацию на рынке и не допуская необоснованных колебаний.

"НБУ продолжит удерживать гривну на текущем уровне — курс будет находиться в диапазоне 41,3-42 грн/долл. в течение октября. Сейчас я рекомендую покупать только доллары, учитывая большую разницу в стоимости с евро ", — отметил эксперт в комментарии для Новини.LIVE.

В то же время он предупредил, что с ноября возможно усиление волатильности, поскольку 28-29 октября запланировано новое заседание Федеральной резервной системы США. Во время предыдущей встречи руководство ФРС анонсировало возможность еще двух повышений ключевой ставки, что потенциально может укрепить доллар на международных рынках.

Что происходит с долларом на мировых рынках

По данным Bloomberg, в среду, 8 октября, доллар приблизился к двухмесячному максимуму, поскольку фискальные и экономические проблемы от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы повлияли на валюты стран-конкурентов из Большой десятки.

Отмечается, что после падения до самого низкого уровня за более чем два года в сентябре, американская валюта в последние дни восстановила свою позицию, поскольку ряд негативных факторов в других странах перевешивает любое негативное влияние от прекращения работы правительства США.

