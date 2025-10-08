Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курс доллара "трясет" — где дешевле купить валюту 8 октября

Курс доллара "трясет" — где дешевле купить валюту 8 октября

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 12:40
Курс доллара в банках и обменниках 8 октября — где выгодно купить валюту
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Валютный рынок Украины остается чрезвычайно изменчивым — курс доллара продолжает реагировать на широкий спектр как внутренних, так и внешних факторов. Поэтому, чтобы выгоднее купить американскую валюту, необходимо тщательно исследовать актуальные предложения финучреждений.

Новини.LIVE рассказывают, где 8 октября дешевле купить доллары.

Реклама
Читайте также:

Курс доллара в банках и обменниках

Согласно данным портала "Минфин", Национальный банк Украины 8 октября зафиксировал официальный курс гривны на уровне 41,32 грн за доллар, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее, однако почти на 10 копеек больше, чем в понедельник, 6 октября.

Самые низкие курсы покупки доллара сегодня предлагают такие финансовые учреждения:

  • Коминбанк — 41,33 грн/долл;
  • Альянс Банк — 41,40 грн/долл;
  • Кредитвест Банк — 41,40 грн/долл.

В то же время в крупных и популярных банках отдать за наличный доллар придется немного больше:

  • Ощадбанк — 41,50 грн/долл;
  • Райффайзен Банк — 41,49 грн/долл;
  • Приватбанк — 41,50 грн/долл;
  • Сенс Банк — 41,55 грн/долл;
  • Укрэксимбанк — 41,60 грн/долл;
  • ПУМБ — 41,70 грн/долл.
Курс доллара
Курс доллара в Украине 8 октября. Фото: скриншот

В пунктах обмена доллар продают в среднем по 41,34 грн, однако этот показатель может меняться в зависимости от региона, уровня спроса и рыночных колебаний. Поэтому, чтобы найти самое выгодное предложение на 8 октября, стоит постоянно отслеживать изменения курсов.

Что будет с курсом доллара до конца октября

По словам экономиста Даниила Монина, пока нет оснований ожидать резких скачков курса доллара. Эксперт считает, что Национальный банк продолжит придерживаться политики управляемой гибкости, контролируя ситуацию на рынке и не допуская необоснованных колебаний.

"НБУ продолжит удерживать гривну на текущем уровне курс будет находиться в диапазоне 41,3-42 грн/долл. в течение октября. Сейчас я рекомендую покупать только доллары, учитывая большую разницу в стоимости с евро ", — отметил эксперт в комментарии для Новини.LIVE.

В то же время он предупредил, что с ноября возможно усиление волатильности, поскольку 28-29 октября запланировано новое заседание Федеральной резервной системы США. Во время предыдущей встречи руководство ФРС анонсировало возможность еще двух повышений ключевой ставки, что потенциально может укрепить доллар на международных рынках.

Что происходит с долларом на мировых рынках

По данным Bloomberg, в среду, 8 октября, доллар приблизился к двухмесячному максимуму, поскольку фискальные и экономические проблемы от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы повлияли на валюты стран-конкурентов из Большой десятки.

Отмечается, что после падения до самого низкого уровня за более чем два года в сентябре, американская валюта в последние дни восстановила свою позицию, поскольку ряд негативных факторов в других странах перевешивает любое негативное влияние от прекращения работы правительства США.

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом евро в Украине в ближайшее время.

Также узнавайте, какие купюры долларов будет трудно продать даже в обменниках.

курс доллара банки доллар обмен валют обмен
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации