Курс доллара в банках и обменниках — где дешевле купить валюту 6 октября

Ситуация на валютном рынке Украины остается динамичной — курс доллара продолжает колебаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. В такие периоды вопрос, где выгоднее приобрести валюту, становится особенно актуальным.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники 6 октября 2025 года.

Курс доллара в Украине

По данным портала "Минфин", Нацбанк Украины 6 октября установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,23 грн.

Дешевле всего купить доллары в начале второй недели октября можно в кассах таких финансовых учреждений:

Коминбанк — 41,29 грн/долл;

Альянс Банк — 41,35 грн/долл;

Кредитвест Банк — 41,45 грн/долл.

В то же время самые популярные банки установили несколько более высокий курс:

Ощадбанк — 41,45 грн/долл;

Райффайзен Банк — 41,50 грн/долл;

Приватбанк — 41,55 грн/долл;

Сенс Банк — 41,65 грн/долл;

Идея Банк — 41,70 грн/долл;

ПУМБ — 41,70 грн/долл.

Курс доллара в Украине 6 октября. Фото: скриншот

Средний курс американской валюты в украинских обменниках составляет 41,32 грн/долл. Однако этот показатель может существенно колебаться в зависимости от города, спроса и многих других факторов, поэтому, чтобы дешевле купить доллары 6 октября, необходимо постоянно мониторить ситуацию, отслеживая выгодный курс.

Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Экономист Даниил Монин в комментарии для Новини.LIVE рассказал, что в ближайшее время ожидать существенного роста курса доллара нет оснований. По его словам, НБУ, придерживаясь политики управляемой гибкости, и в дальнейшем будет контролировать ситуацию на валютном рынке, не допуская резких колебаний без объективных экономических причин.

"НБУ продолжит удерживать гривну на текущем уровне - курс будет находиться в диапазоне 41,3-42 грн/долл. в течение октября. Сейчас я рекомендую покупать только доллары, учитывая большую разницу в стоимости с евро ", — подчеркнул он.

В то же время, по словам Монина, с ноября возможен рост волатильности, ведь 28-29 октября должно состояться новое заседание Федеральной резервной системы США. Во время предыдущей встречи руководство ФРС анонсировало еще два возможных повышения ключевой ставки, что может повлиять на усиление доллара на мировых рынках.

