Нисходящий курс доллара — к каким изменениям готовиться украинцам в ближайшее время

Купюры доллара в руках. Фото: Pexels

Покупая доллары, украинцы обращают внимание на актуальные курсовые показатели, дабы осуществить максимально выгодный обмен. В начале октября 2025 года наблюдается возврат к уровню, зафиксированному в первой половине сентября. Возникает вопрос, долго ли продержится нисходящий тренд в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к каким изменениям в курсе доллара готовиться в ближайшее время.

Реклама

Читайте также:

Что будет с курсом доллара в Украине

Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 41,27 грн/долл. по состоянию на воскресенье, 5 октября. В понедельник он упадет на 5 копеек — до 41,22 грн/долл. Однако в конце сентября украинцы наблюдали восходящий тренд: курс неожиданно поднялся до 41,49 грн/долл.

Причиной сдвига на валютном рынке стало решение Федеральной резервной системы США снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Это первое обновление с декабря 2024 года, поэтому неудивительно, что глобальные рынки отреагировали на изменения. В частности евро в валютной паре с долларом немного укрепилось.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

В то же время экономист Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что ожидать потенциального удорожания американской валюты в ближайшее время не стоит. Национальный банк, реализуя политику управляемой гибкости, будет удерживать показатели в постоянном диапазоне и не позволит им резко вырасти без веской причины.

"НБУ продолжит удерживать гривну на текущем уровне — курс будет находиться в диапазоне 41,3-42 грн/долл. в течение октября. Сейчас я рекомендую покупать только доллары, учитывая большую разницу в стоимости с евро", — отметил специалист.

Уже с ноября возможны колебания официального курса, поскольку на 28-29 октября запланировано очередное заседание ФРС. На предыдущей встрече председатель Федеральной резервной системы анонсировал еще два пересмотра процентной ставки. Поэтому удорожание доллара исключать нельзя.

Какие нетипичные доллары могут купить украинцы

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут купить доллары со звездочкой возле серийного номера. Таким символом обозначают купюры на замену. Нередко во время печати наличности случаются сбои, которые приводят к повреждению банкнот. Поскольку деньги с дефектом не могут попасть в оборот, их заменяют.

Одинаковый серийный номер на купюрах не допускается, поэтому возле комбинации проставляют звездочку. Это своеобразный маркер, помогающий осуществлять идентификацию. Он никоим образом не влияет на номинальную стоимость банкноты, но в глазах коллекционеров имеет определенную ценность.

Украинцы могут выгоднее продать доллары со звездочкой, публикуя объявления на специализированных порталах, в частности OLX. Такие деньги превращаются в инвестиционный актив и способны принести владельцам дополнительную прибыль.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в отделениях ПриватБанка клиентам иногда выдают доллары старых образцов, что вызывает нарекания. Но даже такие купюры соответствуют требованиям НБУ и остаются действительными платежными средствами.

Также мы писали, как изменилась купюра номиналом 100 долларов. После обновления дизайна в 2013 году на банкнотах появилась голубая 3D-лента, цифра 100 с измененным цветом, текстурированные зоны и многое другое.