Курс доллара в банках и обменниках — где дешевле купить валюту 4 октября

Обменник в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Очень часто перед украинцами встает вопрос — где выгоднее купить валюту? Некоторые банки продают доллары дешевле, хотя обменников с приятным курсом тоже хватает. Мы узнали, куда стоит пойти нашим гражданам в субботу, 4 октября, дабы максимально выгодно приобрести иностранные купюры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курсы доллара установили банки и обменники по состоянию на 4 октября 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Курс доллара в банках и обменниках

НБУ рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 41,27 грн/долл. Банковские учреждения покупают и продают американскую валюту в диапазоне 41,05-41,50 грн долл. Согласно Минфину, в эту субботу самые низкие курсы продажи установили такие банки Украины:

Коминбанк — 41,29 грн/долл;

РВС Банк — 41,33 грн/долл;

Кредитвест Банк — 41,34 грн/долл;

Альянс Банк — 41,35 грн/долл;

Правэкс Банк — 41,35 грн/долл.

В наиболее популярных финансовых учреждениях — ПриватБанке и Ощадбанке — купить валюту получится еще дороже. Курс находится на уровне 41,55 грн/долл., что даже выше среднего по Украине.

Курс доллара в банках Украины по состоянию на 4 октября. Фото: скриншот

Обменные пункты предлагают клиентам продать иностранные купюры по 41,20 грн/долл., а купить — по 41,29 грн/долл. в среднем. В некоторых заведениях еще выгоднее — курс продажи составляет 41,22 грн/долл. Получается, надо посетить обменник 4 октября, чтобы максимально сэкономить национальную валюту. Однако рекомендуем проверить актуальные показатели в своем городе для лучшего результата.

Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Ранее мы рассказывали, к каким курсовым показателям готовиться украинцам на следующей неделе. С началом октября на валютном рынке наблюдается возврат к ситуации, характерной для первой половины сентября. Поскольку со второй половины месяца начался восходящий тренд ввиду решения Федеральной резервной системы США.

На заседании 17 сентября ФРС снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов впервые с декабря 2024 года. Это вызвало реакцию глобальных рынков и спровоцировало укрепление евро. Официальный курс гривны к доллару тоже вырос в Украине. Однако в ближайшее время подобные сдвиги не предвидятся.

"НБУ продолжит удерживать гривну на текущем уровне — курс будет находиться в диапазоне 41,3-42 грн/долл. в течение октября. Сейчас я рекомендую покупать только доллары, учитывая большую разницу в стоимости с евро", — рассказал экономист Даниил Монин в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Поэтому нашим гражданам не стоит волноваться из-за потенциального подорожания американской валюты в течение следующей недели. Национальный банк, реализуя курс управляемой гибкости, будет удерживать показатели на постоянном уровне и не допустит резкого взлета.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы открывают валютные карты для хранения сбережений, покупок за рубежом или получения международных переводов. В "Приват24" карту на доллары можно оформить за 10 минут.

Также мы писали, что купюра номиналом 100 долларов сильно изменилась после обновления дизайна в 2013 году. На банкнотах появилась голубая 3D-лента, водяной знак, колокольчик в чернильнице и текстурированные зоны.