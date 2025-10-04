Курс долара в банках та обмінниках — де дешевше купити валюту 4 жовтня

Обмінник у Києві. Фото: Новини.LIVE

Дуже часто перед українцями постає питання — де вигідніше купити валюту? Деякі банки продають долари дешевше, хоча обмінників із приємним курсом також вистачає. Ми дізналися, куди варто піти нашим громадянам у суботу, 4 жовтня, аби максимально вигідно придбати іноземні купюри.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курси долара встановили банки та обмінники станом на 4 жовтня 2025 року.

Курс долара в банках та обмінниках

НБУ розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 41,27 грн/дол. Банківські установи купують і продають американську валюту в діапазоні 41,05-41,50 грн дол. Згідно з Мінфіном, цієї суботи найнижчі курси продажу встановили такі банки України:

Комінбанк — 41,29 грн/дол.;

РВС Банк — 41,33 грн/дол.;

Кредитвест Банк — 41,34 грн/дол.;

Альянс Банк — 41,35 грн/дол.;

Правекс Банк — 41,35 грн/дол.

У найбільш популярних фінансових установах — ПриватБанку та Ощадбанку — купити валюту вийде ще дорожче. Курс перебуває на рівні 41,55 грн/дол., що навіть вище середнього по Україні.

Курс долара в банках Україні станом на 4 жовтня. Фото: скриншот

Обмінні пункти пропонують клієнтам продати іноземні купюри по 41,20 грн/дол., а купити — по 41,29 грн/дол. у середньому. В деяких закладах ще вигідніше — курс продажу становить 41,22 грн/дол. Виходить, треба відвідати обмінник 4 жовтня, аби максимально заощадити національну валюту. Проте рекомендуємо перевірити актуальні показники у своєму місті для кращого результату.

Що буде з курсом долара найближчим часом

Раніше ми розповідали, до яких курсових показників готуватися українцям наступного тижня. З початком жовтня на валютному ринку спостерігається повернення до ситуації, характерної для першої половини вересня. Оскільки з другої половини місяця почався висхідний тренд з огляду на рішення Федеральної резервної системи США.

На засіданні 17 вересня ФРС знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів уперше з грудня 2024 року. Це викликало реакцію глобальних ринків і спровокувало зміцнення євро. Офіційний курс гривні до долара також виріс в Україні. Однак найближчим часом подібні зрушення не передбачаються.

"НБУ продовжить утримувати гривню на поточному рівні — курс перебуватиме в діапазоні 41,3-42 грн/дол. упродовж жовтня. Зараз я рекомендую купувати тільки долари, враховуючи велику різницю у вартості з євро", — розповів економіст Данило Монін в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Тож нашим громадянам не варто хвилюватися через потенційне дорожчання американської валюти протягом наступного тижня. Національний банк, реалізуючи курс керованої гнучкості, буде втримувати показники на сталому рівні та не допустить різкого злету.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці відкривають валютні картки для зберігання заощаджень, покупок за кордоном чи отримання міжнародних переказів. У "Приват24" картку на долари можна оформити за 10 хвилин.

Також ми писали, що купюра номіналом 100 доларів сильно змінилася після оновлення дизайну у 2013 році. На банкнотах з’явилася блакитна 3D-стрічка, водяний знак, дзвіночок у чорнильниці та текстуровані зони.