Низхідний курс долара — до яких змін готуватися українцям найближчим часом

Купюри долара в руках. Фото: Pexels

Купуючи долари, українці звертають увагу на актуальні курсові показники, аби здійснити максимально вигідний обмін. На початку жовтня 2025 року спостерігається повернення до рівня, зафіксованого в першій половині вересня. Постає питання, чи довго протримається низхідний тренд в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до яких змін у курсі долара готуватися найближчим часом.

Реклама

Читайте також:

Що буде з курсом долара в Україні

Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 41,27 грн/дол. станом на неділю, 5 жовтня. У понеділок він впаде на 5 копійок — до 41,22 грн/дол. Водночас наприкінці вересня українці спостерігали висхідний тренд: курс неочікувано піднявся до 41,49 грн/дол.

Причиною зрушення на валютному ринку стало рішення Федеральної резервної системи США знизити відсоткову ставку на 25 базисних пунктів. Це перше оновлення з грудня 2024 року, тож не дивно, що глобальні ринки відреагували на зміни. Зокрема євро у валютній парі з доларом трохи зміцнилося.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Водночас економіст Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що очікувати потенційного дорожчання американської валюти найближчим часом не варто. Національний банк, реалізуючи політику керованої гнучкості, втримуватиме показники у сталому діапазоні та не дозволить їм різко зрости без вагомої причини.

"НБУ продовжить утримувати гривню на поточному рівні - курс перебуватиме в діапазоні 41,3-42 грн/дол. упродовж жовтня. Зараз я рекомендую купувати тільки долари, враховуючи велику різницю у вартості з євро", — зазначив фахівець.

Вже з листопада можливі коливання офіційного курсу, оскільки на 28-29 жовтня заплановане чергове засідання ФРС. На попередній зустрічі голова Федеральної резервної системи анонсував ще два перегляди відсоткової ставки. Тому дорожчання долара виключати не можна.

Які нетипові долари можуть купити українці

Раніше ми розповідали, що українці можуть купити долари з зірочкою біля серійного номера. Таким символом позначають купюри на заміну. Нерідко під час друку готівки трапляються збої, які призводять до пошкодження банкнот. Оскільки гроші з дефектом не можуть потрапити в обіг, їх замінюють.

Однаковий серійний номер на купюрах не допускається, тому біля комбінації проставляють зірочку. Це своєрідний маркер, який допомагає здійснювати ідентифікацію. Він жодним чином не впливає на номінальну вартість банкноти, але в очах колекціонерів має певну цінність.

Українці можуть вигідніше продати долари з зірочкою, публікуючи оголошення на спеціалізованих порталах, зокрема OLX. Такі гроші перетворюються на інвестиційний актив і здатні принести власникам додатковий прибуток.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у відділеннях ПриватБанку клієнтам іноді видають долари старих зразків, що викликає нарікання. Але навіть такі купюри відповідають вимогам НБУ і залишаються дійсними платіжними засобами.

Також ми писали, як змінилася купюра номіналом 100 доларів. Після оновлення дизайну у 2013 році на банкнотах з’явилася блакитна 3D-стрічка, цифра 100 зі зміненим кольором, текстуровані зони і багато іншого.