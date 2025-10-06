Курс долара в банках та обмінниках — де дешевше купити валюту 6 жовтня

Долари на столі. Фото: Новини.LIVE

Ситуація на валютному ринку України залишається динамічною — курс долара продовжує коливатися під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. У такі періоди питання, де вигідніше придбати валюту, стає особливо актуальним.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники 6 жовтня 2025 року.

Курс долара в Україні

За даними порталу "Мінфін", Нацбанк України 6 жовтня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,23 грн.

Найдешевше купити долари на початку другого тижня жовтня можна в касах таких фінансових установ:

Комінбанк — 41,29 грн/дол.;

Альянс Банк — 41,35 грн/дол.;

Кредитвест Банк — 41,45 грн/дол.

Водночас найпопулярніші банки встановили дещо вищий курс:

Ощадбанк — 41,45 грн/дол.;

Райффайзен Банк — 41,50 грн/дол.;

Приватбанк — 41,55 грн/дол.;

Сенс Банк — 41,65 грн/дол.;

Ідея Банк — 41,70 грн/дол.;

ПУМБ — 41,70 грн/дол.

Курс долара в Україні 6 жовтня. Фото: скриншот

Середній курс американської валюти в українських обмінниках становить 41,32 грн/дол. Проте цей показник може суттєво коливатися залежно від міста, попиту та багатьох інших чинників, тож, щоб якнайдешевше купити долари 6 жовтня, необхідно постійно моніторити ситуацію, відстежуючи вигідний курс.

Що буде з курсом долара найближчим часом

Економіст Данило Монін у коментарі для Новини.LIVE розповів, що найближчим часом очікувати істотного зростання курсу долара немає підстав. За його словами, НБУ, дотримуючись політики керованої гнучкості, і надалі контролюватиме ситуацію на валютному ринку, не допускаючи різких коливань без об’єктивних економічних причин.

"НБУ продовжить утримувати гривню на поточному рівні — курс перебуватиме в діапазоні 41,3-42 грн/дол. упродовж жовтня. Зараз я рекомендую купувати тільки долари, враховуючи велику різницю у вартості з євро" — наголосив він.

Водночас, за словами Моніна, з листопада можливе зростання волатильності, адже 28–29 жовтня має відбутися нове засідання Федеральної резервної системи США. Під час попередньої зустрічі керівництво ФРС анонсувало ще два можливих підвищення ключової ставки, що може вплинути на посилення долара на світових ринках.

