Головна Економіка Курс долара "трясе" — де дешевше купити валюту 8 жовтня

Курс долара "трясе" — де дешевше купити валюту 8 жовтня

Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:40
Курс долара в банках та обмінниках 8 жовтня — де вигідно купити валюту
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Валютний ринок України залишається надзвичайно мінливим — курс долара продовжує реагувати на широкий спектр як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Тож, щоб вигідніше купити американську валюту, необхідно ретельно досліджувати актуальні пропозиції фінустанов.

Новини.LIVE розповідають, де 8 жовтня дешевше купити долари.

Читайте також:

Курс долара в банках та обмінниках

Згідно з даними порталу "Мінфін", Національний банк України 8 жовтня зафіксував офіційний курс гривні на рівні 41,32 грн за долар, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше, проте майже на 10 копійок більше, ніж у понеділок, 6 жовтня.

Найнижчі курси купівлі долара сьогодні пропонують такі фінансові установи:

  • Комінбанк — 41,33 грн/дол.;
  • Альянс Банк — 41,40 грн/дол.;
  • Кредитвест Банк — 41,40 грн/дол.

Водночас у великих та популярних банках віддати за готівковий долар доведеться трохи більше:

  • Ощадбанк — 41,50 грн/дол.;
  • Райффайзен Банк — 41,49 грн/дол.;
  • Приватбанк — 41,50 грн/дол.;
  • Сенс Банк — 41,55 грн/дол.;
  • Укрексімбанк — 41,60 грн/дол.;
  • ПУМБ — 41,70 грн/дол.
Курс долара
Курс долара в Україні 8 жовтня. Фото: скриншот

У пунктах обміну долар продають в середньому по 41,34 грн, проте цей показник може змінюватися залежно від регіону, рівня попиту та ринкових коливань. Тож, щоб знайти найвигіднішу пропозицію на 8 жовтня, варто постійно відстежувати зміни курсів.

Що буде з курсом долара до кінця жовтня

За словами економіста Данила Моніна, наразі немає підстав очікувати різких стрибків курсу долара. Експерт вважає, що Національний банк продовжить дотримуватися політики керованої гнучкості, контролюючи ситуацію на ринку та не допускаючи необґрунтованих коливань.

"НБУ продовжить утримувати гривню на поточному рівні — курс перебуватиме в діапазоні 41,3-42 грн/дол. упродовж жовтня. Зараз я рекомендую купувати тільки долари, враховуючи велику різницю у вартості з євро" — наголосив експерт у коментарі для Новини.LIVE.

Водночас він попередив, що з листопада можливе посилення волатильності, оскільки 28–29 жовтня заплановане нове засідання Федеральної резервної системи США. Під час попередньої зустрічі керівництво ФРС анонсувало можливість ще двох підвищень ключової ставки, що потенційно може зміцнити долар на міжнародних ринках.

Що відбувається з доларом на світових ринках

За даними Bloomberg, у середу, 8 жовтня, долар наблизився до двомісячного максимуму, оскільки фіскальні та економічні проблеми від Азійсько-Тихоокеанського регіону до Європи вплинули на валюти країн-конкурентів з Великої десятки.

Зазначається, що після падіння до найнижчого рівня за понад два роки у вересні, американська валюта останніми днями відновила свою позицію, оскільки низка негативних факторів в інших країнах переважує будь-який негативний вплив від припинення роботи уряду США.

Раніше ми розповідали, що буде з курсом євро в Україні найближчим часом. 

Також дізнавайтеся, які купюри доларів буде важко продати навіть в обмінниках. 

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
