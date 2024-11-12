Курс валют на черном рынке – сколько стоит доллар и евро 12 ноября

Долларовые банкноты в руках. Фото: Unsplash

Украинцам не рекомендуют покупать и продавать доллары у частных лиц, поскольку существует риск мошенничества. Черный рынок валют часто выгоднее, чем курс в банках и обменных пунктах, но стоит учитывать потенциальную возможность быть обманутым, если обратиться к незнакомому человеку на улице.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит доллар и евро на черном рынке 12 ноября.

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Согласно данным Минфина, во вторник, 12 ноября, частные лица продают и покупают американскую валюту по такому курсу:

покупка — 41,65 грн/долл.;

продажа — 41,70 грн/долл.

Динамика наличного курса традиционная с начала рабочей недели. В прошлый четверг и пятницу наблюдалось незначительное удешевление валюты, на выходных показатели были стабильными, а в понедельник началось удорожание доллара в пределах нескольких копеек.

Динамика курса доллара на наличном рынке. Скриншот: Минфин

Европейскую валюту на черном рынке продают и покупают по такому курсу:

покупка — 44,60 грн/евро;

продажа — 44,70 грн/евро.

Колебания курса евро отличаются от американского доллара. Начиная с 6 ноября, динамика нисходящая, то есть показатели планомерно падают. Причем удешевление произошло в пределах 60-70 коп.

Динамика курса евро на наличном рынке. Скриншот: Минфин

Как рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников, как правило, на черном рынке курс доллара более выгоден, чем в обменниках. Но он не рекомендует пользоваться услугами частных лиц, поскольку "существует большая вероятность столкнуться с мошенниками, какими-то криминальными элементами".

Лучше обращаться в банк, ведь там надежно и безопасно. Нет риска получить поврежденные или сомнительные купюры, а шанс обменять валюту на подделку вообще нулевой.

Напомним, ранее Алексей Плотников прогнозировал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре. Эксперт считает, что валюта не будет дешеветь, потому что экономическая ситуация этому не способствует. Так что надеяться на послабление не стоит.

Также мы писали, что у многих украинцев могут возникнуть проблемы с обменом долларов 2006 года выпуска. Некоторые обменные пункты отказывают клиентам, но это нарушение требований Национального банка.