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Курс долара на чорному ринку 12 листопада — що робити з валютою

12 листопада 2024 09:44
Єлизавета Супівська - редактор
Курс валют на чорному ринку – скільки коштує долар і євро 12 листопада
Доларові банкноти в руках. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Українцям не рекомендують купувати і продавати долари у приватних осіб, оскільки існує ризик шахрайства. Чорний ринок валют часто вигідніший, ніж курс у банках та обмінних пунктах, але варто зважати на потенційну можливість бути обманутим, якщо звернутися до незнайомої людини на вулиці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує долар та євро на чорному ринку 12 листопада.

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Курс валют на чорному ринку

Згідно з даними Мінфіну, у вівторок, 12 листопада, приватні особи продають і купують американську валюту за таким курсом:

  • купівля — 41,65 грн/дол.;
  • продаж — 41,70 грн/дол.

Динаміка готівкового курсу традиційна з початку робочого тижня. Минулого четверга та п’ятниці спостерігалося незначне здешевлення валюти, на вихідних показники були стабільними, а в понеділок почалося дорожчання долара в межах кількох копійок.

Динаміка курсу долара
Динаміка курсу долара на готівковому ринку. Скриншот: Мінфін

Європейську валюту на чорному ринку продають і купують за таким курсом:

  • купівля — 44,60 грн/євро;
  • продаж — 44,70 грн/євро.

Коливання курсу євро відрізняються від американського долара. Починаючи з 6 листопада, динаміка низхідна, тобто показники планомірно падають. Причому здешевлення відбулося в межах 60-70 коп.

Динаміка курсу євро
Динаміка курсу євро на готівковому ринку. Скриншот: Мінфін

Як розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков, як правило, на чорному ринку курс долара більш вигідний, ніж в обмінниках. Але він не рекомендує користуватися послугами приватних осіб, оскільки "існує велика ймовірність стикнутися з шахраями, якимись кримінальними елементами".

Краще звертатися в банк, адже там надійно і безпечно. Немає ризику отримати пошкоджені чи сумнівні купюри, а шанс обміняти валюту на підробку взагалі нульова.

Нагадаємо, раніше Олексій Плотніков прогнозував, що буде з курсом долара та євро в листопаді. Експерт вважає, що валюта не буде дешевшати, бо економічна ситуація цьому не сприяє. Отже сподіватися на послаблення не варто.

Також ми писали, що в багатьох українців можуть виникнути проблеми з обміном доларів 2006 року випуску. Деякі обмінні пункти відмовляють клієнтам, але це порушення вимог Національного банку.

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