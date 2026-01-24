Бюджетные курорты все включено — где самый дешевый отдых в феврале 2026

Зимний отдых. Фото: Pexels

Многие туристы выбирают отдых на недорогих курортах "все включено" зимой, когда цены снижены и нет толп путешественников. Конечно, февраль не подходит для купания в море или загорания на пляже, однако отели предлагают гостям другие развлечения, например, крытые бассейны с подогревом, сауны и прочее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где дешевле всего провести зимний отпуск all inclusive за рубежом.

Бюджетные курорты "все включено" в феврале

Одним из самых популярных направлений и летом, и зимой остается Турция. Она привлекает туристов необычным колоритом, уникальной культурой, вкусной кухней и неповторимо архитектурой. В феврале 2026 года можно заменить морское побережье оздоровлением в термальных источниках, экскурсиями по историческим достопримечательностям или SPA-отдыхом.

Проживание на курортах по системе обслуживания "все включено" стоит от 22 000 грн. Столько придется отдать за поселение на 4 ночи в трехзвездочном отеле Алании. Гостям предлагают доступ к оздоровительному центру, SPA, сауне, турецкой бане и услугам массажа.

Путевки в Турцию. Фото: скриншот

Еще дешевле обойдется поездка на 5 дней в Египет. В отличие от Турции, безветренные бухты Шарм-эль-Шейха подходят даже для пляжного отдыха зимой. Температура воздуха удерживается на уровне +20-25°C, а воды — до 24°C. Кроме водных видов спорта, туристы могут увидеть достопримечательности Древнего Египта, посетить колоритные восточные базары и т.д.

За пятидневное проживание на курорте all inclusive нужно заплатить от 17 000 грн. Гостям одного из трехзвездочных отелей в Шарм-эль-Шейхе доступны бары, рестораны, зоны для спортивных игр, занятия по аэробике и открытый бассейн с подогревом в зимний период.

Путевки в Египет. Фото: скриншот

Альтернатива курортов "все включено" для украинцев — Европа. Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у туроператора Татьяны Иващук, какие направления зимних поездок самые дешевые в 2026 году. Среди популярных вариантов — Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния.

"Будапешт считается одним из самых доступных городов Центральной Европы. В январе здесь низкий туристический сезон, а термальные купальни работают круглый год. Ночь в хостеле будет стоить от 800-1 200 грн", — пояснила эксперт.

Другими словами, не обязательно тратить деньги на дальних курортах, чтобы провести отпуск за границей в феврале. Можно выбрать более близкое к Украине направление и не потерять ничего во впечатлениях от путешествия.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, туристам придется столкнуться с реальностью на горнолыжном курорте Буковель — цены на продукты и сувениры выше, чем в среднем по Украине. Поэтому стоит брать на отдых больше денег.

Также мы писали, сколько минимально стоит проживание в отелях Буковеля по состоянию на январь 2026 года. Цены начинались от 2 200 грн со скидкой за стандартный двухместный номер без питания.