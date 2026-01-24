Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курорты "все включено" в феврале 2026 — какие направления дешевые

Курорты "все включено" в феврале 2026 — какие направления дешевые

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 19:10
Бюджетные курорты все включено — где самый дешевый отдых в феврале 2026
Зимний отдых. Фото: Pexels

Многие туристы выбирают отдых на недорогих курортах "все включено" зимой, когда цены снижены и нет толп путешественников. Конечно, февраль не подходит для купания в море или загорания на пляже, однако отели предлагают гостям другие развлечения, например, крытые бассейны с подогревом, сауны и прочее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где дешевле всего провести зимний отпуск all inclusive за рубежом.

Реклама
Читайте также:

Бюджетные курорты "все включено" в феврале

Одним из самых популярных направлений и летом, и зимой остается Турция. Она привлекает туристов необычным колоритом, уникальной культурой, вкусной кухней и неповторимо архитектурой. В феврале 2026 года можно заменить морское побережье оздоровлением в термальных источниках, экскурсиями по историческим достопримечательностям или SPA-отдыхом.

Проживание на курортах по системе обслуживания "все включено" стоит от 22 000 грн. Столько придется отдать за поселение на 4 ночи в трехзвездочном отеле Алании. Гостям предлагают доступ к оздоровительному центру, SPA, сауне, турецкой бане и услугам массажа.

Курорты "все включено" в феврале 2026 — какие направления дешевые - фото 1
Путевки в Турцию. Фото: скриншот

Еще дешевле обойдется поездка на 5 дней в Египет. В отличие от Турции, безветренные бухты Шарм-эль-Шейха подходят даже для пляжного отдыха зимой. Температура воздуха удерживается на уровне +20-25°C, а воды — до 24°C. Кроме водных видов спорта, туристы могут увидеть достопримечательности Древнего Египта, посетить колоритные восточные базары и т.д.

За пятидневное проживание на курорте all inclusive нужно заплатить от 17 000 грн. Гостям одного из трехзвездочных отелей в Шарм-эль-Шейхе доступны бары, рестораны, зоны для спортивных игр, занятия по аэробике и открытый бассейн с подогревом в зимний период.

Курорты "все включено" в феврале 2026 — какие направления дешевые - фото 2
Путевки в Египет. Фото: скриншот

Альтернатива курортов "все включено" для украинцев — Европа. Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у туроператора Татьяны Иващук, какие направления зимних поездок самые дешевые в 2026 году. Среди популярных вариантов — Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния.

"Будапешт считается одним из самых доступных городов Центральной Европы. В январе здесь низкий туристический сезон, а термальные купальни работают круглый год. Ночь в хостеле будет стоить от 800-1 200 грн", — пояснила эксперт.

Другими словами, не обязательно тратить деньги на дальних курортах, чтобы провести отпуск за границей в феврале. Можно выбрать более близкое к Украине направление и не потерять ничего во впечатлениях от путешествия.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, туристам придется столкнуться с реальностью на горнолыжном курорте Буковель — цены на продукты и сувениры выше, чем в среднем по Украине. Поэтому стоит брать на отдых больше денег.

Также мы писали, сколько минимально стоит проживание в отелях Буковеля по состоянию на январь 2026 года. Цены начинались от 2 200 грн со скидкой за стандартный двухместный номер без питания.

Турция отдых Египет курорты цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации