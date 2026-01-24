Бюджетні курорти все включено — де найдешевший відпочинок у лютому 2026

Зимовий відпочинок. Фото: Pexels

Чимало туристів обирають відпочинок на недорогих курортах "все включено" взимку, коли ціни знижені та немає натовпів мандрівників. Звісно, лютий не підходить для купання в морі чи загоряння на пляжі, однак готелі пропонують гостям інші розваги, наприклад, криті басейни з підігрівом, сауни, тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де найдешевше провести зимову відпустку all inclusive за кордоном.

Реклама

Читайте також:

Бюджетні курорти "все включено" в лютому

Одним із найпопулярніших напрямків і влітку, і взимку залишається Туреччина. Вона приваблює туристів незвичним колоритом, унікальною культурою, смачною кухнею і неповторно архітектурою. У лютому 2026 року можна замінити морське узбережжя оздоровленням у термальних джерелах, екскурсіями по історичним пам’яткам або SPA-відпочинком.

Проживання на курортах за системою обслуговування "все включено" коштує від 22 000 грн. Стільки доведеться віддати за поселення на 4 ночі у тризірковому готелі Аланії. Гостям пропонують доступ до оздоровчого центру, SPA, сауни, турецької лазні та послуг масажу.

Путівки в Туреччину. Фото: скриншот

Ще дешевше обійдеться поїздка на 5 днів у Єгипет. На відміну від Туреччини, безвітряні бухти Шарм-ель-Шейха підходять навіть для пляжного відпочинку взимку. Температура повітря втримується на рівні +20-25°C, а води — до 24°C. Окрім водних видів спорту, туристи можуть побачити пам'ятки Стародавнього Єгипту, відвідати колоритні східні базари тощо.

За п’ятиденне проживання на курорті all inclusive потрібно заплатити від 17 000 грн. Гостям одного з тризіркових готелів у Шарм-ель-Шейху доступні бари, ресторани, зони для спортивних ігор, заняття з аеробіки та відкритий басейн з підігрівом у зимовий період.

Путівки в Єгипет. Фото: скриншот

Альтернатива курортів "все включено" для українців — Європа. Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в туроператорки Тетяни Іващук, які напрями зимових поїздок найдешевші у 2026 року. Серед популярних варіантів — Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія.

"Будапешт вважається одним із найбільш доступних міст Центральної Європи. У січні тут низький туристичний сезон, а термальні купальні працюють цілий рік. Ніч у хостелі коштуватиме від 800-1 200 грн", — пояснила експертка.

Іншими словами, не обов’язково витрачати гроші на далеких курортах, аби провести відпустку за кордоном у лютому. Можна обрати ближчий до України напрямок і не втратити нічого у враженнях від подорожі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, туристам доведеться зіткнутися з реальністю на гірськолижному курорті Буковель — ціни на продукти і сувеніри вищі, ніж у середньому по Україні. Тому варто брати на відпочинок більше грошей.

Також ми писали, скільки мінімально коштує проживання у готелях Буковелю станом на січень 2026 року. Ціни починалися від 2 200 грн зі знижкою за стандартний двомісний номер без харчування.