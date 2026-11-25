Проверка багажа в пункте пропуска. Фото: УНИАН

Иностранцев и лиц без гражданства тщательно проверяют на границе Украины. Полномасштабная война не помешала посещению нашей страны, но ответственные лица осуществляют тщательный контроль в пунктах пропуска. Некоторым путешественникам могут отказать во въезде на территорию Украины, и причин для такого решения существует немало.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Реклама

Кого могут не пустить в Украину

Перечень оснований для запрета на пересечение границы утвержден статьей 13 закона. Наличие визы или разрешения на пребывание не гарантирует успешного въезда. По состоянию на конец 2026 года оказаться в Украине не смогут лица, которые:

представляют национальную угрозу;

связаны с организованной преступностью;

посещали Крым, Луганскую или Донецкую области после оккупации с нарушением установленного порядка;

нарушили таможенные правила или санитарные нормы;

не выполнили законные требования должностных лиц органов охраны государственной границы;

предоставили ложные личные данные, испорченный паспорт/визу;

пытались пересечь границу с поддельными/чужими документами;

находясь ранее в Украине, не выполнили решение суда или другие обязательства перед государством, физическими и юридическими лицами.

Эти основания влекут за собой запрет на въезд в Украину до трех лет. В случае нарушения иностранцу или лицу без гражданства ограничат дальнейшее пересечение границы на 10 лет, причем срок добавляется к той части периода, которая не истекла к моменту принятия повторного решения о запрете.

Сумма для пересечения границы Польши

Ранее мы рассказывали, что украинцы должны подтверждать свою платежеспособность при пересечении польской границы. Это обязательное требование, несоблюдение которого грозит отказом во въезде. По состоянию на 2026 год минимальная сумма зависит от продолжительности запланированного пребывания, а именно:

Читайте также:

300 злотых для поездки до четырех дней включительно;

75 злотых за каждый день для поездки более четырех дней.

Пограничники проверяют именно наличные, но подтвердить свое финансовое положение можно по-разному. Например, допускается предоставление банковской выписки о балансе на счете. Но лучше накопить минимальную сумму в виде бумажных купюр, дабы не возникло лишних проблем.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит оформление загранпаспорта в Украине. Сумма зависит от сроков выдачи. Обычная услуга обойдется в 1 147 грн (20 рабочих дней), а за срочную придется заплатить 1 787 грн (до семи рабочих дней).

Также мы рассказывали, сколько времени украинцы могут проживать в Польше на основании различных документов. Временная защита действует как минимум до 4 марта 2028 года. Карту CUKR выдают максимум на три года, а биометрический паспорт позволяет путешествовать 90 дней в течение 180-дневного периода.