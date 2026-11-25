Перевірка багажу в пункті пропуску. Фото: УНІАН

Іноземців та осіб без громадянства суворо перевіряють на кордоні України. Повномасштабна війна не стала на заваді відвідуванню нашої держави, але відповідальні особи проводять ретельний контроль у пунктах пропуску. Деяким мандрівникам можуть відмовити у в'їзді на територію України, а причин для такого рішення існує немало.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

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Кого можуть не пустити в Україну

Перелік підстав для заборони на перетин кордону затверджений статтею 13 закону. Наявність візи чи дозволу на перебування не гарантує успішного в'їзду. Станом на кінець 2026 року опинитися в Україні не зможуть особи, які:

становлять національну загрозу;

пов'язані з організованою злочинністю;

відвідували Крим, Луганську чи Донецьку області після окупації̈ з порушенням встановленого порядку;

порушили митні правила чи санітарні норми;

не виконали законних вимог посадових/службових осіб органів охорони державного кордону;

надали неправдиву персональну інформацію, зіпсований паспорт/візу;

намагалися перетнути кордон із фальсифікованими/чужими документами;

перебуваючи раніше в Україні, не виконали рішення суду чи інші зобов’язання перед державою, фізичними та юридичними особами.

Ці підстави супроводжуються забороною в'їзду на територію України до трьох років. У разі порушення іноземцеві чи особі без громадянства обмежать подальший перетин кордону на 10 років, причому термін додається до частини періоду, який не сплив до моменту ухвалення повторного рішення про заборону.

Сума для перетину кордону Польщі

Раніше ми розповідали, що українці повинні підтверджувати власну платоспроможність під час перетину польського кордону. Це обов'язкова вимога, недотримання якої загрожує відмовою на в'їзд. Станом на 2026 рік мінімальна сума залежить від тривалості запланованого перебування, а саме:

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300 злотих для поїздки до чотирьох днів включно;

75 злотих на кожен день для поїздки понад чотири дні.

Прикордонники перевіряють саме наявність готівки, але підтвердити свій фінансовий стан можна по-різному. Наприклад, допускається надання банківської виписки про баланс на рахунку. Але краще накопичити мінімальну суму у вигляді паперових купюр, аби не виникло зайвих проблем.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує оформлення закордонного паспорта в Україні. Сума залежить від швидкості видачі. Звичайна послуга обійдеться у 1 147 грн (20 робочих днів), а за термінову доведеться заплатити 1 787 грн (до семи робочих днів).

Також ми розповідали, скільки часу українці можуть жити в Польщі на підставі різних документів. Тимчасовий захист діє щонайменше до 4 березня 2028 року. Карту CUKR видають максимум на три роки, а біометричний паспорт дозволяє подорожувати 90 днів протягом 180-денного періоду.