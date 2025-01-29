Ликвидационный отчет за 2025 год – каким ФЛП не нужно спешить с подачей

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Немало ФЛП планировали закрыться в конце 2024 года из-за появления новых налоговых обязательств, но не успели из-за кибератаки на государственные реестры. Как результат — они смогли подать заявку на прекращение хозяйственной деятельности уже в январе 2025 года. Важно не подавать ликвидационный отчет, иначе будет лишняя морока с документами.

Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

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Почему не надо подавать ликвидационный отчет

Речь идет о документе, который обязательно присылают в контролирующий орган физические лица-предприниматели после официального закрытия деятельности. Отчет сигнализирует налоговой о прекращении государственной регистрации, поэтому она не будет начислять финансовые обязательства, штрафы и пеню.

Анулировав ФЛП в январе, нужно заполнить декларацию:

представителям 1 и 2 групп — за весь 2025 год;

представителям 3 группы — за 1 квартал 2025 года.

Возникает вопрос, почему не следует спешить с подачей. Дело в военном сборе, введенном для предпринимателей с 1 января календарного года. Контролирующий орган должен разработать новый бланк декларации, интегрировав в него отчетность по ВС. По состоянию на 29 января обновленной формы документа в Электронном кабинете плательщика нет.

"Если подать отчет по старым бланкам — то его примут, но в дальнейшем нужно будет подавать уточнения, чтобы отчитаться и по военному сбору", — уточнил Михаил Смокович.

Что делать ФЛП в январе

Специалист порекомендовал не спешить с подачей ликвидационного отчета, а подождать детальных инструкций. Нужно лишь уплатить налоги за январь, чтобы не начислили штрафы и пеню. Плюс не желательно заполнять бланк сразу после его появления в Электронном кабинете на сайте ГНС, потому что, как показывает практика, новые формы всегда ломаются в начале.

Михаил Смокович заверил, что контролирующий орган не начислит штраф за несвоевременную подачу отчетности, если успеть до 9 мая. Поскольку времени достаточно, можно немного подождать. А ФЛП, которые закрылись в 2024 году, подают ликвидационный отчет по старой форме, следовательно, они могут заполнить документацию уже сейчас.

Напомним, военный сбор украинцы платят не только с официальной зарплаты, а со всех доходов. Сюда входят средства от предпринимательства, больничные выплаты, заработок от продажи движимого и недвижимого имущества, авторские вознаграждения, выходное пособие при увольнении, дивиденды/проценты по депозитам и т.д.

Также мы писали, что иногда налоговики неправильно начисляют пеню. Ошибки случаются из-за неудачного установления сроков или применения не тех процентов, которые на самом деле нужны в расчетах. Но ФЛП могут самостоятельно определить точность штрафной суммы.