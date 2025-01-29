Ліквідаційний звіт за 2025 рік – яким ФОП не треба поспішати з поданням

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Чимало ФОПів планували закритися наприкінці 2024 року через появу нових податкових зобов’язань, але не встигли через кібератаку на державні реєстри. Як результат — змогли подати заявку на припинення господарської діяльності вже у січні 2025 року. Важливо не подавати ліквідаційний звіт, інакше буде зайва морока з документами.

Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

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Чому не треба подавати ліквідаційний звіт

Йдеться про документ, який обов’язково надсилають у контролюючий орган фізичні особи-підприємці після офіційного закриття діяльності. Звіт сигналізує податковій про припинення державної реєстрації, тож вона не буде нараховувати фінансові зобов’язання, штрафи і пеню.

Анулювавши ФОП у січні, потрібно заповнити декларацію:

представникам 1 та 2 груп — за весь 2025 рік;

представникам 3 групи — за 1 квартал 2025 року.

Постає питання, чому не слід поспішати з поданням. Справа у військовому зборі, запровадженому для підприємців із 1 січня календарного року. Контролюючий орган повинен розробити новий бланк декларації, інтегрувавши в нього звітування по ВЗ. Станом на 29 січня оновленої форми документу в Електронному кабінеті платника немає.

"Якщо подати звіт за старими бланками — то його приймуть, але надалі потрібно буде подавати уточнення, щоб відзвітувати і по військовому збору", — уточнив Михайло Смокович.

Що робити ФОПам у січні

Фахівець порекомендував не поспішати з поданням ліквідаційного звіту, а зачекати детальних інструкцій. Потрібно лише сплатити податки за січень, аби не нарахували штрафи і пеню. Плюс не бажано заповняти бланк одразу після його появи в Електронному кабінеті на сайті ДПС, бо, як показує практика, нові форми завжди ламаються на початку.

Михайло Смокович запевнив, що контролюючий орган не нарахує штраф за невчасне подання звітності, якщо встигнути до 9 травня. Оскільки часу достатньо, можна трохи зачекати. А ФОПи, які закрилися у 2024 році, подають ліквідаційний звіт за старою формою, отже вони можуть заповнити документацію вже зараз.

Нагадаємо, військовий збір українці сплачують не лише з офіційної зарплати, а з усіх доходів. Сюди входять кошти від підприємництва, лікарняні виплати, заробіток від продажу рухомого і нерухомого майна, авторські винагороди, вихідна допомога при звільненні, дивіденди/відсотки за депозитами тощо.

Також ми писали, що інколи податківці неправильно нараховують пеню. Помилки трапляються через невдале встановлення строків або застосування не тих відсотків, які насправді потрібні в розрахунках. Але ФОПи можуть самостійно визначити точність штрафної суми.