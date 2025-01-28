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ФОПи можуть дарма сплатити пеню — що треба знати

28 січня 2025 11:52
Єлизавета Супівська - редактор
Податкова нарахувала пеню – як ФОПу перевірити, чи правильна сума
Гроші в руці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

За несвоєчасну сплату податків або відсутність декларацій контролюючий орган може нарахувати ФОПу штрафні санкції. А потім — пеню. Дуже важливо, щоб податківці правильно визначили склад порушення і строки, бо від цього залежить розмір фінансового зобов’язання.

Як перевірити правильність нарахування пені, розповіли фахівці порталу 7eminar.  

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Як нараховують пеню в Україні

Згідно з Податковим кодексом, пеня — це сума у вигляді відсотків, нарахована на розмір фінансових зобов’язань чи штрафів, не сплачених у визначені законодавством терміни. Існує три умови, виконання яких доводить справедливість призначення пені:

  • ФОП невчасно сплатив податки чи взагалі цього не зробив;
  • контролюючий орган правильно визначив строки початку і закінчення;
  • податківці застосували відсотки, передбачені ПКУ.

У разі недотримання щонайменше одного пункту можна стверджувати, що пеню нарахували неправомірно. Тож потрібно довести цей факт шляхом самостійних розрахунків.

Що робити з невчасною сплатою

Порушення граничних строків означає, що підприємець не встиг заплатити податки вчасно. Проте фахівці можуть помилитися з розрахунками, якщо останній день припадає на вихідний чи свято.

"За приписами п. 57.1 ПКУ, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим", — зазначили експерти.

Іншими словами, можна заплатити кошти у понеділок, якщо гранична дата припадала на суботу чи неділю, і податківці не повинні нарахувати штраф/пеню.

Ще одна причина помилок — обов’язок ФОПа заплатити кошти протягом 10 робочих днів із моменту отримання податкового повідомлення-рішення. Важливо уточнити, що саме отримання, а не відправлення. Контролюючий орган може почати підрахунок днів раніше, що є помилкою.

І нарешті, у разі затримання платежу з вини банку саме фінансова установа повинна заплатити пеню за кожний день прострочення, а також штрафи у розмірах, встановлених ПКУ.

Визначення правильного розміру пені

Застосування відсотків відрізняється для окремих випадків. Це може бути 100 чи 120% річних облікової ставки Національного банку. Платнику треба дізнатися три деталі:

  • яке правопорушення інкримінували податківці;
  • чи дійсно таке правопорушення мало місце;
  • чи розмір пені правильно застосовали до конкретного виду порушення.
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Випадки нарахування пені у вигляді відсотків. Фото: скриншот/7eminar

Коли пеня підлягає анулюванню

Існують різні причини скасувати нарахування пені та анулювати суму грошового зобов’язання, зокрема:

  • строк давності закінчився;
  • вини платника у порушенні строків немає;
  • пеню призначили на грошові зобов’язання та / або податковий борг спадкодавців;
  • у разі помилкової сплати податків на інший бюджетний рахунок (без порушення законодавчо визначеного строку).

Необхідно мати докази того, що ФОП не винен у порушенні. Інакше доведеться заплатити і податок, і штраф, і пеню.

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці можуть не включати в декларацію певні види доходів. Отже і сплачувати податки не потрібно. Йдеться про державні гранти, отримані від одного з чотирьох визначених фондів. Але список доходів, звільнених від оподаткування, доволі широкий.

Також ми писали, що українці повинні встигнути до 1 травня 2025 року подати декларацію про майно і доходи. Це потрібно для правильного нарахування податків і спати коштів у державний бюджет.

ФОП податки Податкова служба штрафи підприємці

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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