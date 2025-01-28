Налоговая начислила пеню – как ФЛП проверить, правильная ли сумма

Деньги в руке. Фото: УНИАН

За несвоевременную уплату налогов или отсутствие деклараций контролирующий орган может начислить ФЛП штрафные санкции. А затем — пеню. Очень важно, чтобы налоговики правильно определили состав нарушения и сроки, поскольку от этого зависит размер финансового обязательства.

Как проверить правильность начисления пени, рассказали специалисты портала 7eminar.

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Согласно Налоговому кодексу, пеня — это сумма в виде процентов, начисленная на размер финансовых обязательств или штрафов, не уплаченных в определенные законодательством сроки. Существует три условия, выполнение которых доказывает справедливость назначения пени:

ФЛП не вовремя уплатил налоги или вообще этого не сделал;

контролирующий орган правильно определил сроки начала и окончания;

налоговики применили проценты, предусмотренные НКУ.

В случае несоблюдения как минимум одного пункта можно утверждать, что пеню начислили неправомерно. Поэтому нужно доказать этот факт путем самостоятельных расчетов.

Что делать с несвоевременной уплатой

Нарушение предельных сроков означает, что предприниматель не успел заплатить налоги вовремя. Однако специалисты могут ошибиться с расчетами, если последний день приходится на выходной или праздник.

"По предписаниям п. 57.1 НКУ, если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, последним днем уплаты налогового обязательства считается операционный день, следующий за выходным или праздничным", — отметили эксперты.

Иными словами, можно заплатить деньги в понедельник, если предельная дата приходилась на субботу или воскресенье, и налоговики не должны начислить штраф/пеню.

Еще одна причина ошибок — обязанность ФЛП заплатить средства в течение 10 рабочих дней с момента получения налогового уведомления-решения. Важно уточнить, что именно получения, а не отправки. Контролирующий орган может начать подсчет дней раньше, что является ошибкой.

И наконец, в случае задержания платежа по вине банка именно финансовое учреждение должно заплатить пеню за каждый день просрочки, а также штрафы в размерах, установленных НКУ.

Определение правильного размера пени

Применение процентов отличается для отдельных случаев. Это может быть 100 или 120% годовых учетной ставки Национального банка. Плательщику надо узнать три детали:

какое правонарушение инкриминировали налоговики;

действительно ли такое правонарушение имело место;

применили ли размер пени правильно к конкретному виду нарушения.

Случаи начисления пени в виде процентов. Фото: скриншот/7eminar

Когда пеня подлежит аннулированию

Существуют разные причины отменить начисление пени и аннулировать сумму денежного обязательства, в частности:

срок давности истек;

вины плательщика в нарушении сроков нет;

пеню назначили на денежные обязательства и/или налоговый долг наследодателей;

в случае ошибочной уплаты налогов на другой бюджетный счет (без нарушения законодательно определенного срока).

Необходимо иметь доказательства того, что ФЛП не виноват в нарушении. Иначе придется заплатить и налог, и штраф, и пеню.

Напомним, физические лица-предприниматели могут не включать в декларацию определенные виды доходов. Следовательно и платить налоги не нужно. Речь идет о государственных грантах, полученных от одного из четырех определенных фондов. Но список доходов, освобожденных от налогообложения, довольно широкий.

Также мы писали, что украинцы должны успеть до 1 мая 2025 года подать декларацию об имуществе и доходах. Это нужно для правильного начисления налогов и уплаты денег в государственный бюджет.