Деньги на фоне квитанции. Фото: Новини.LIVE

Ожидания относительно постепенного подорожания электроэнергии в течение трёх лет на незначительные суммы могут оказаться слишком оптимистичными. В случае повышения тарифов цена на электроэнергию может вырасти до 9 гривен за киловатт-час, а на газ — до 22 гривен за кубометр. Такой рост автоматически вызовет цепную реакцию во всей сфере ЖКХ.

Такое предположение озвучил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передают Новини.LIVE.

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Какие сценарии повышения тарифов на электроэнергию рассматриваются

Если ранее в трехлетних расчетах фигурировала цена 7,5 грн за кВт/ч, то в актуальных прогнозах рассматриваются несколько вариантов развития событий:

по оптимистичному сценарию цена на электроэнергию составит 6 грн за кВт/ч;

по наихудшему прогнозу — 9 грн за кВт/ч.

Аналогичная ситуация может сложиться с природным газом. В ближайшей перспективе тарифы на газ могут подняться до 16, а то и до 22 гривен за кубометр.

Сколько будет стоить отопление

Подорожание тарифов на свет и газ вызовет цепную реакцию и на другие услуги.

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Например, тарифы управляющих компаний и ОСМД могут вырасти на 10–15 % в зависимости от оснащенности дома. А отопление может стать самым болезненным ударом для семейных бюджетов украинцев. По расчетам Попенко, обогрев квартиры площадью 50 кв. м может обходиться от 6 000 до 9 000 гривен в месяц.

В итоге ежемесячный счет может составить от 11 000 до 12 000 гривен. Это создаст критическую нагрузку на платежеспособность подавляющего большинства населения.

О чем нужно помнить сейчас

Однако украинцы могут не беспокоиться как минимум до конца апреля 2027 года. В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепловую энергию и горячую воду.

По состоянию на конец ноября действует тариф в 4,32 грн за каждый потребленный киловатт. При этом Министерство энергетики Украины подтвердило отсутствие планов по повышению цен для населения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому предлагают установить скидку на оплату коммунальных услуг в размере 50%. Речь идет о гражданах, которые продолжают работать в прифронтовых территориях. При этом для таких украинцев будут засчитывать и особый трудовой стаж для пенсии.

Также мы сообщали, как изменились счета с 2014 года. Ведь тариф на электроэнергию 12-летней давности составлял 31–42 копейки за киловатт. А тариф на водоснабжение повысился почти в 11 раз.