Деньги и счета за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 декабря 2026 года не предусмотрен масштабный перерасчет тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако не все украинцы будут платить одинаково за потребленную электроэнергию, ведь для населения предусмотрено несколько вариантов тарификации. На льготную цену могут претендовать потребители с двухзонными счетчиками и электроотоплением.

Сколько придется платить за свет в декабре, разбирались Новини.LIVE.

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Общий тариф

Министерство энергетики Украины подтвердило отсутствие планов по новому повышению тарифа на свет для населения. Общий тариф останется неизменным до конца отопительного сезона — 30 апреля 2027 года. Таким образом, большинство домохозяйств будет платить 4,32 грн за каждый потребленный киловатт.

Тариф на электроотопление

Вместе с тем государство сохранило поддержку семей, которые используют для обогрева жилья электроэнергию. При условии, что такой тип отопления официально зарегистрирован, предоставляется право на льготную цену — 2,64 грн за киловатт. Также такой тариф предусмотрен для жителей домов без газификации и централизованного отопления.

Однако льготная цена действует в пределах ежемесячного лимита потребления в 2000 кВт·ч. Например, если семья за месяц использовала 2 100 кВт, то 2 000 кВт оплачиваются по цене 2,64 грн, а 100 кВт — по полному тарифу 4,32 грн.

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Ночной тариф

Сэкономить на электроэнергии в декабре смогут также владельцы двухзонных счетчиков. Для таких домохозяйств днем тарификация будет стандартной — 4,32 грн за кВт, но ночью действует сниженный тариф — 2,16 грн. То есть пользоваться светом можно с 50-процентной скидкой.

Сколько стоит двухзонный счетчик

По информации ДТЭК "Киевские электросети", в 2026 году установка двухтарифного счетчика обойдется от 4 999 грн. Для удобства предусмотрена оплата в рассрочку, поэтому потребители могут разделить покупку на 9 платежей.

Сколько можно сэкономить

Эффективность двухзонного счетчика зависит от бытовых привычек конкретной семьи и объема потребленной электроэнергии в период действия 50% скидки — с 23:00 до 07:00.

В ДТЭК приводят ориентировочные расчеты:

200 кВт·ч — 108 грн;

500 кВт·ч — 270 грн;

1000 кВт/ч — 540 грн.

Для ощутимой экономии владельцам двухзонных счетчиков рекомендуют переносить работу мощных приборов на ночное время. Например, нагревать бойлер выгоднее ночью, а днем он будет поддерживать температуру, потребляя минимум электроэнергии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить 25% скидки на коммунальные услуги. Льгота распространяется на газоснабжение, свет, воду и другие услуги в пределах норм потребления. Помощь предусмотрена для лиц со статусом "дети войны".

Кроме того, Новини.LIVE писали о тарифах на газ с 1 декабря 2026 года. "Нафтогаз" гарантирует населению неизменную цену. Однако на рынке действуют другие поставщики, которые предлагают как фиксированные годовые цены, так и месячные тарифы, которые могут меняться.