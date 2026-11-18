Квитанции и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Для украинцев, которые из-за низких доходов не могут в полной мере оплачивать коммунальные услуги, государство предусмотрело несколько вариантов социальной помощи. Для большинства граждан выплаты предоставляются в виде жилищных субсидий, но отдельные категории могут претендовать на специальную льготу. Например, люди со статусом "дети войны" могут получить 25% скидку на газ, воду и другие услуги.

Об условиях предоставления льготы и порядке ее оформления сообщают Новини.LIVE.

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Кто может получить 25% скидки на коммуналку

Законом № 2195-IV "О социальной защите детей войны" предусмотрены льготы для граждан со статусом "ребенок войны". Однако получить 25-процентную скидку может не каждый, ведь нужно соответствовать определенным требованиям.

Льгота начисляется на оплату всех жилищно-коммунальных услуг, кроме услуг по управлению многоквартирным домом. При этом действие скидки распространяется только на льготника, а остальные члены семьи, проживающие с ним, не учитываются.

Стоит отметить, что сам статус "ребенок войны" не всегда гарантирует право на льготу. При назначении помощи учитываются доходы домохозяйства. Скидка предоставляется только при условии низкого дохода, позволяющего воспользоваться налоговой социальной льготой. В 2026 году этот показатель составляет 4 660 грн.

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Если заявитель соответствует установленным требованиям, льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается на целый год.

Как ПФУ учитывает доходы

При расчете совокупного дохода домохозяйства для определения права на льготу Пенсионный фонд учитывает пенсию, заработную плату, стипендию, денежное обеспечение и доходы от предпринимательской деятельности.

Кроме того, учитываются выплаты, осуществляемые фондами социального страхования, в частности пособие по безработице. При определенных условиях может быть учтена и социальная помощь.

Именно на основании этих поступлений определяется, соответствует ли лицо установленным требованиям для получения скидки в размере 25%.

Как оформить льготу

Льгота назначается на основании личного обращения гражданина в органы Пенсионного фонда. Необходимо подать заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг и заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Дополнительно необходимо подготовить:

копию паспорта;

копию ИНН;

копию трудовой книжки;

справку о доходах за последние шесть месяцев;

если дохода нет — справку из Налоговой службы о доходах и налогах.

Также может понадобиться декларация о доходах семьи льготника, но документ не предоставляется, если домохозяйство состоит исключительно из нетрудоспособных лиц.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что бывшие педагоги, фармацевты, медики и работники библиотек могут не платить за коммунальные услуги. Государство предусмотрело 100% скидку для таких граждан. Однако льгота предоставляется далеко не всем, ведь существуют дополнительные критерии.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут получить льготу на дрова и газ. Такое право предусмотрено для различных категорий, в частности для ветеранов войны, ветеранов военной службы, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Пособие назначается после подачи заявления в ПФУ.