Топор на дровах. Фото: Pexels

Некоторые украинцы могут получить льготу на покупку дров, другого печного топлива и сжиженного газа. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать заявление. Оформить льготу можно бесплатно. Документы можно подать как лично, так и через интернет.

Как получить льготу на дрова и сжиженный газ, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на типовую информационную карточку из приказа № 8 от 17 января 2023 года Пенсионного фонда Украины.

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Кто может получить льготу на дрова и газ

Обратиться за помощью могут люди, имеющие право на льготы согласно законам Украины. Это касается различных категорий граждан, в частности ветеранов войны, ветеранов военной службы, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и других льготников. Также помощью могут воспользоваться семьи, которые используют для отопления исключительно твёрдое топливо и баллонный газ для приготовления пищи

Для некоторых людей право на льготу зависит от дохода семьи. Если он превышает установленный уровень, помощь не будет предоставлена.

Какие документы необходимо подать

Чтобы оформить льготу, необходимо подготовить два документа:

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заявление на получение льготы;

справку о том, что в доме имеется печное отопление или кухня с печью на твердом топливе.

Как подать заявление

Есть несколько способов оформить льготу:

обратиться лично в Пенсионный фонд;

отправить документы по почте;

подать заявление через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда;

воспользоваться порталом "Дія";

подать документы через электронные сервисы Минсоцполитики.

Если оформлять льготу онлайн, к заявлению необходимо приложить отсканированные копии документов. Они должны быть четкими, чтобы можно было прочитать весь текст. Также заявление необходимо подписать квалифицированной электронной подписью.

Кому могут отказать в льготе

В ПФУ называют три основные причины отказа:

человек не зарегистрирован в реестре лиц, имеющих право на льготы;

доход семьи на одного человека превышает установленный предел, если право на льготу зависит от дохода;

в доме есть централизованное отопление или для индивидуального отопления используется природный газ или электроэнергия.

Когда сообщат о решении

Пенсионный фонд рассчитывает сумму льготы до 25 числа каждого месяца. После рассмотрения заявления человек узнает, назначили ли ему льготу. О решении сообщают письменно или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Оформление этой услуги полностью бесплатное.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие дрова не смогут обогреть дом. Прежде всего, это древесина, содержащая влагу и долгое время хранившаяся на земле. Хозяевам стоит подготовить для хранения дров специальные подставки или просто положить на землю деревянные поддоны.

Также Новини.LIVE сообщали, когда украинцам грозит штраф за сбор дров. Это касается граждан, которые собирают древесину в лесу без специального разрешения. За нарушение может последовать ответственность по статье 64 КоАП.