Сокира на дровах. Фото: Pexels

Деякі українці можуть отримати пільгу на купівлю дров, іншого пічного палива та скрапленого газу. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати заяву. Оформити пільгу можна безоплатно. Документи дозволяють подати як особисто, так і через інтернет.

Як отримати пільгу на дрова та скраплений газ, повідомляють Новини.LIVE з посиланням типову інформаційну картку з наказу № 8 від 17 січня 2023 року Пенсійного фонду України.

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Хто може отримати пільгу на дрова та газ

Звернутися по допомогу можуть люди, які мають право на пільги за законами України. Це стосується різних категорій громадян, зокрема ветеранів війни, ветеранів військової служби, постраждалих від Чорнобильської катастрофи та інших пільговиків. Також допомогою можуть скористатись сім'ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо та балонний газ для приготування

Для деяких людей право на пільгу залежить від доходу сім'ї. Якщо він перевищує встановлений рівень, допомогу не призначать.

Які документи потрібно подати

Щоб оформити пільгу, потрібно підготувати два документи:

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заяву на отримання пільги;

довідку про те, що в будинку є пічне опалення або кухня з піччю на твердому паливі.

Як подати заяву

Є кілька способів оформити пільгу:

звернутися особисто до Пенсійного фонду;

надіслати документи поштою;

подати заяву через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду;

скористатися порталом Дія;

подати документи через електронні сервіси Мінсоцполітики.

Якщо оформлювати пільгу онлайн, до заяви потрібно додати скановані копії документів. Вони мають бути чіткими, щоб можна було прочитати весь текст. Також заяву потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом.

Кому можуть відмовити у пільзі

У ПФУ називають три головні причини відмови:

людина не зареєстрована в реєстрі тих, хто має право на пільги;

дохід сім'ї на одну людину перевищує встановлену межу, якщо право на пільгу залежить від доходу;

у будинку є централізоване опалення або для індивідуального опалення використовують природний газ чи електроенергію.

Коли повідомлять про рішення

Пенсійний фонд розраховує суму пільги до 25 числа кожного місяця. Після розгляду заяви людина дізнається, чи призначили їй пільгу. Про рішення повідомляють письмово або через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду. Оформлення цієї послуги повністю безкоштовне.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які дрова не зможуть обігріти оселю. Перш за все, це деревина, яка містить в собі вологу і довгий час зберігалась на землі. Господарям варто підготувати для зберігання дров спеціальні підставки або просто покласти на землю дерев'яні піддони.

Також Новини.LIVE повідомляли, коли українцям загрожує штраф за збирання дров. Це стосується громадян, які збирають деревину у лісі без спецдозволу. За порушення може настати відповідальність за статтею 64 КУпАП.