Платіжки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Для українців, які через низькі доходи не можуть повною мірою сплачувати комунальні послуги, держава передбачила кілька варіантів соціальної допомоги. Для більшості громадян виплати надаються у форматі житлових субсидій, але окремі категорії можуть претендувати на спеціальну пільгу. Наприклад, люди зі статусом "діти війни" можуть отримати 25% знижки на газ, воду та інші послуги.

Про умови надання пільги та порядок її оформлення, повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Хто може отримати 25% знижки на комуналку

Законом № 2195-IV "Про соціальний захист дітей війни" передбачені пільги для громадян зі статусом "дитина війни". Однак отримати 25-відсоткову знижку може не кожен, адже потрібно відповідати певним вимогам.

Пільга нараховується на оплату всіх житлово-комунальних послуг окрім послуги з управління багатоквартирним будинком. При цьому дія знижки поширюється лише на пільговика, а інші члени сім'ї, які проживають з ним, не враховуються.

Варто зазначити, що сам статус "дитина війни" не завжди гарантує право на пільгу. Під час призначення допомоги беруться до уваги доходи домогосподарства. Знижка надається лише за умови низького доходу, який дає можливість скористатися податковою соціальною пільгою. У 2026 році цей показник становить 4 660 грн.

Читайте також:

Якщо заявник відповідає встановленим вимогам, пільга на оплату житлово-комунальних послуг призначається на цілий рік.

Як доходи враховує ПФУ

Під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для визначення права на пільгу, Пенсійний фонд враховує пенсію, заробітну плату, стипендію, грошове забезпечення та доходи від підприємницької діяльності.

Крім того, беруться до уваги виплати, які здійснюють фонди соціального страхування, зокрема допомога з безробіття. За певних умов можуть врахувати й соціальну допомогу.

Саме на підставі цих надходжень визначають, чи відповідає особа установленим вимогам для отримання знижки у розмірі 25%.

Як оформити пільгу

Знижка призначається на підставі особистого звернення громадянина до органів Пенсійного фонду. Необхідно подати заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг та заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Додатково треба підготувати:

копію паспорта;

копію ІПН;

копію трудової книжки;

довідку про доходи за останні шість місяців;

якщо немає доходу — довідку з Податкової служби про доходи та податки.

Також може знадобитися декларація про доходи родини пільговика, але документ не надається, якщо домогосподарство складається виключно з непрацездатних осіб.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що колишні педагоги, фармацевти, медики та працівники бібліотек можуть не платити за комуналку. Держава передбачила 100% знижку для таких громадян. Однак пільга надається далеко не всім, адже є додаткові критерії.

Також Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть отримати пільгу на дрова та газ. Таке право передбачене для різних категорій, зокрема ветеранів війни, ветеранів військової служби, постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Допомога призначається після подання заяви до ПФУ.