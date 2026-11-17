Женщина считает расходы на коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут временно приостановить начисление платы за отопление жильцам домов, оставшихся без тепла из-за российских атак на критическую инфраструктуру. Такой вариант рассматривается на случай, если повреждения окажутся значительными и быстро восстановить теплоснабжение не удастся. Однако конкретного решения пока нет, а вопрос находится лишь на стадии обсуждения.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября, передают Новини.LIVE.

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Когда могут не начислять плату за отопление

В правительстве рассматривают возможность временной отмены начисления платы за централизованное отопление потребителям, которые из-за масштабных повреждений инфраструктуры не будут получать эту услугу. Вместе с тем речь идет не о всеобщем решении для всех украинцев, а о возможном механизме на случай чрезвычайной ситуации, если энергетикам не удастся в короткие сроки восстановить оборудование.

"Если мы не сможем быстро восстановить услуги, будем прибегать к таким возможным мерам. Но сейчас об этом говорить рано", — отметил Сергей Корецкий.

Таким образом, окончательного решения пока нет, а применение механизма приостановки начислений будет зависеть от обстоятельств в зимний период, в частности от интенсивности атак и степени повреждения объектов.

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Сколько объектов теплоснабжения уже работают

Премьер-министр заявил, что по состоянию на 13 ноября в Украине функционировали 87% объектов теплоснабжения и предприятий теплокоммунэнерго.

На тех объектах, которые еще не начали работу, продолжаются ремонтные работы, а в отдельных случаях запуск отопления откладывают из соображений безопасности.

Как сейчас пересчитывают плату за коммунальные услуги

В Украине уже предусмотрен механизм автоматического перерасчета коммунальных платежей, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 118 от 30 января 2026 года.

Аннулирование начислений или перерасчет платежей предусмотрены в случаях, когда услуга фактически отсутствовала, предоставлялась не в полном объеме или была ненадлежащего качества.

Механизм распространяется на:

отопление;

горячую воду;

водоснабжение и водоотведение;

вывоз бытовых отходов.

Согласно установленным правилам, перерасчет проводят поставщики услуг автоматически. То есть потребителям не нужно подавать дополнительные заявления и предоставлять доказательства отсутствия услуг. Результаты перерасчета должны отражаться в счетах за предоставленные услуги.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что не все украинские семьи будут обеспечены отоплением зимой. Сложная ситуация сложилась в Краматорске, где расширили перечень многоквартирных домов, в которые не будут подавать тепло. В то же время в Херсонской области подготовили 92,5% объектов теплоснабжения.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут платить меньше за коммунальные услуги во время блэкаутов. Если услуга была некачественной, потребитель имеет право инициировать перерасчет. Однако придется подтвердить основания для перерасчета.