Жінка рахує витрати на комуналку. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть тимчасово припинити нарахування плати за опалення мешканцям будинків, які залишилися без тепла через російські атаки на критичну інфраструктуру. Такий варіант розглядають на випадок, якщо пошкодження будуть значними й швидко відновити теплопостачання не вийде. Однак конкретного рішення поки немає, а питання знаходиться лише на стадії обговорення.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада, передають Новини.LIVE.

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Коли можуть не нараховувати плату за опалення

В уряді розглядають можливість тимчасового скасування нарахування плати за централізоване опалення споживачам, які через масштабні пошкодження інфраструктури не матимуть цієї послуги. Разом з тим йдеться не про загальне рішення для всіх українців, а про можливий механізм на випадок надзвичайної ситуації, якщо енергетикам не вдасться у короткі строки відновити обладнання.

"Якщо ми не зможемо швидко відновити послуги, будемо вдаватися до таких можливих заходів. Але зараз про це говорити зарано", - зазначив Сергій Корецький.

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Таким чином, остаточно рішення поки немає, а застосування механізму зупинки нарахувань залежатиме від обставин в зимовий період, зокрема інтенсивності атак та ступеня пошкодження об'єктів.

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Скільки об'єктів теплопостачання вже працюють

Прем'єр-міністр заявив, що станом на 13 листопада в Україні функціонували 87% об'єктів теплопостачання та підприємств теплокомуненерго.

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На тих об'єктах, які ще не розпочали роботу, продовжуються ремонтні роботи, а в окремих випадках запуск опалення відкладають через міркування безпеки.

Як зараз перераховують плату за комуналку

В Україні вже передбачений механізм автоматичного перерахунку комунальних платежів, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України №118 від 30 січня 2026 року.

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Анулювання нарахувань або перерахунок платіжок передбачений у випадках, коли послуга була фактично відсутня, надавалася не в повному обсязі або невідповідної якості.

Механізм поширюється на:

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опалення;

гарячу воду;

водопостачання та водовідведення;

вивезення побутових відходів.

Згідно із встановленими правила, перерахунок проводять постачальники послуг автоматично. Тобто споживачам не потрібно подавати додаткові заяви та надавати докази відсутності послуг. Результати перерахунку мають відображатися у платіжках за надані послуги.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що не всі українські родини будуть з опаленням взимку. Складна ситуація у Краматорську, де розширили перелік багатоквартирних будинків, до яких не подаватимуть тепло. Водночас на Херсонщині підготували 92,5% об'єктів теплопостачання.

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Також Новини.LIVE писали, що українці можуть платити менше за комуналку під час блекаутів. Якщо послуга була неналежної якості споживач має право ініціювати перерахунок. Однак доведеться підтвердити підстави для перерахунку.